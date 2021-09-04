Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

4 места, где дешево жить на пенсии

Мария Иглина
1 час назад

Практически каждый гражданин, который добросовестно отработал положенный срок, рассчитывает на то, что свою старость он проведет в полном комфорте, и его единственной заботой станут лишь внуки. "Рамблер" расскажет, где дешевле всего жить на пенсии.

4 места, где дешево жить на пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Индия

Это место чаще всего выбирают те, кто стремится к духовному просветлению. В среднем на ежемесячное проживание в Индии потребуется 10 тысяч рублей на человека. В такую же сумму обойдется аренда однокомнатной квартиры в центре, а в спальном районе или пригороде — шесть тысяч рублей.

Тунис

Помимо отдыха у моря, желающих провести пенсию в Тунисе, ждет изучение ряда древних памятников вроде Карфагена и Колизея. Стоимость проживания на человека такая, как и в Индии. Квартиры тоже вполне доступны. Так, например однокомнатная в центре города обойдется примерно в 10 тысяч рублей, а чуть подальше — семь тысяч.

Египет

Круглогодичное жгучее солнце, море, пляжи, достопримечательности с тысячелетней историей — отличный набор. Однако проживание в Египте обойдется немного дороже — 13 тысяч. А аренда однокомнатной квартиры в центре будет стоить больше 10 тысяч рублей.

Индонезия

В чем-то Индонезия схожа с Египтом, однако чаще всего сюда приезжают обеспеченные путешественники. В среднем проживание в этом месте обходится в 15 тысяч рублей. За такие же деньги можно арендовать однокомнатную квартиру с центре, а в отдалении — за девять тысяч.

Заграница,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители