4 места, где дешево жить на пенсии

Практически каждый гражданин, который добросовестно отработал положенный срок, рассчитывает на то, что свою старость он проведет в полном комфорте, и его единственной заботой станут лишь внуки. "Рамблер" расскажет, где дешевле всего жить на пенсии.

Индия

Это место чаще всего выбирают те, кто стремится к духовному просветлению. В среднем на ежемесячное проживание в Индии потребуется 10 тысяч рублей на человека. В такую же сумму обойдется аренда однокомнатной квартиры в центре, а в спальном районе или пригороде — шесть тысяч рублей.

Тунис

Помимо отдыха у моря, желающих провести пенсию в Тунисе, ждет изучение ряда древних памятников вроде Карфагена и Колизея. Стоимость проживания на человека такая, как и в Индии. Квартиры тоже вполне доступны. Так, например однокомнатная в центре города обойдется примерно в 10 тысяч рублей, а чуть подальше — семь тысяч.

Египет

Круглогодичное жгучее солнце, море, пляжи, достопримечательности с тысячелетней историей — отличный набор. Однако проживание в Египте обойдется немного дороже — 13 тысяч. А аренда однокомнатной квартиры в центре будет стоить больше 10 тысяч рублей.

Индонезия