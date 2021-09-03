Города, которые скопировали китайцы

Если хотите увидеть весь мир, то вам достаточно посетить один лишь Китай, ведь именно там собраны сотни различных зданий со всех уголков — от Парижа и до Нью-Йорка. "Рамблер" расскажет о некоторых знаменитых достопримечательностях, которые скопировали китайцы.
Если вы хотите увидеть Сфинкса, то приезжайте в город Чучжоу. Он возведен из бетона и предусмотрительно с отломанным носом для большего сходства с оригиналом. Вокруг также планировалось соорудить несколько пирамид. Местные власти утверждают, что копия Сфинкса была построена для съемок нескольких сцен фильмов.
В нескольких часах езды от Шанхая вы найдете городок Тяньдучен — псевдо-Париж, где есть даже 108-метровая копия Эйфелевой башни. Центральный квартал окружен жилыми районами, рассчитанными на 10 тысяч человек, но город-подражатель стоит практически пустым.
Копии Тадж-Махала можно найти во многих туристических городах. Пекинский вариант индийского мавзолея завлекает туристов в "Пекинский мировой парк": здесь помимо Тадж-Махала можно увидеть реконструкцию Александрийского маяка — одного из безвозвратно утраченных семи чудес света.