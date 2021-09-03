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Города, которые скопировали китайцы

Мария Иглина
3 часа назад

Если хотите увидеть весь мир, то вам достаточно посетить один лишь Китай, ведь именно там собраны сотни различных зданий со всех уголков — от Парижа и до Нью-Йорка. "Рамблер" расскажет о некоторых знаменитых достопримечательностях, которые скопировали китайцы.

Города, которые скопировали китайцы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Гиза, Египет

Если вы хотите увидеть Сфинкса, то приезжайте в город Чучжоу. Он возведен из бетона и предусмотрительно с отломанным носом для большего сходства с оригиналом. Вокруг также планировалось соорудить несколько пирамид. Местные власти утверждают, что копия Сфинкса была построена для съемок нескольких сцен фильмов.

Париж, Франция

MNXANLCC BY-SA 4.0

В нескольких часах езды от Шанхая вы найдете городок Тяньдучен — псевдо-Париж, где есть даже 108-метровая копия Эйфелевой башни. Центральный квартал окружен жилыми районами, рассчитанными на 10 тысяч человек, но город-подражатель стоит практически пустым.

Агра, Индия

Christian JunkerCC BY-NC-ND 2.0

Копии Тадж-Махала можно найти во многих туристических городах. Пекинский вариант индийского мавзолея завлекает туристов в "Пекинский мировой парк": здесь помимо Тадж-Махала можно увидеть реконструкцию Александрийского маяка — одного из безвозвратно утраченных семи чудес света.

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