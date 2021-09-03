Кто придумал систему "все включено"

На сегодняшний день многие туристы отправляются в отель, где предусмотрена система "все включено". Это позволяет спланировать бюджет всего отпуска, внеся оплату за предоставляемые услуги всего раз. "Рамблер" расскажет историю создания системы "все включено".

Автором подобной системы принято считать бельгийского спортсмена Жерара Блитца, который в 1950 году основал небольшой палаточный лагерь Club Med в Алькудии. Он находился на территории рыбацкой деревни у Средиземного моря. Стоит отметить, что цивилизации там не было, были лишь прекрасные пейзажи, теплое море, а также несколько сотен палаток, которые помогли установить армейские друзья Блитца.

Жерар был убежден в том, что людям необходимо место, где они смогут отдохнуть от войны, которая закончилась совсем недавно. Таким образом, за скромную плату он предлагал пожить на берегу, просто ощущая счастье и радость от сегодняшнего дня.

После столь успешного запуска проекта в течение последующих нескольких лет Блитц стал расширяться. Несмотря на большое количество гостей, компания существовала в долг вплоть до 1952 года. Но уже к 1980-м годам их знал весь мир.

Желающих повторить успех Жерара было много, и многие отели стали принимать систему "все включено", чтобы привлечь богатых европейских гостей. И, к сожалению, спустя время оригинальная компания обанкротилась, а затем была куплена другим конгломератом.