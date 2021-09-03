Как один пилот посадил одновременно два самолета

Леонард Грэм Фуллер вошел в историю как человек, который управлял в небе одновременно двумя самолетами. "Рамблер" расскажет, как это произошло, подробнее.

Фото: Australian war memorial Australian war memorial

29 сентября 1940 года с австралийской базы Форест-Хилл вылетели два самолета, за штурвалами находились курсанты, одним из которых был Леонард, а вторым был назначен Джек Инглиш Хьюзон.

Пилоты со штурманами отрабатывали наклон на высоте 300 метров. В то время, как первый самолет с Фуллером ушел в наклон, второй куда-то пропал. Через некоторое время пилот со штурманом почувствовали резкий толчок снизу. Это оказался второй самолет.

Пропеллеры самолета Леонарда пробили двигатели второго самолета, и так получилось, что пропеллеры одного застряли в корпусе второго, поэтому у пилотов не было ни единого шанса развести самолеты в разные стороны. Единственной их надеждой стали двигатели нижнего самолета, которые могли вот-вот отказать из-за огромной нагрузки.

Australian war memorial

Фуллер взял все в свои руки. Он приказал товарищам прыгать, а сам испробовал работающие двигатели нижнего самолета, а управлял при помощи закрылок верхнего. В конце концов, ему удалось посадить самолеты вдали от жилых домов. Леонард не пострадал. Его подвиг мигом попал в газеты, а сам он получил повышение.