Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Как один пилот посадил одновременно два самолета

Мария Иглина
1 час назад

Леонард Грэм Фуллер вошел в историю как человек, который управлял в небе одновременно двумя самолетами. "Рамблер" расскажет, как это произошло, подробнее.

Как один пилот посадил одновременно два самолета
Фото: Australian war memorialAustralian war memorial

29 сентября 1940 года с австралийской базы Форест-Хилл вылетели два самолета, за штурвалами находились курсанты, одним из которых был Леонард, а вторым был назначен Джек Инглиш Хьюзон.

Пилоты со штурманами отрабатывали наклон на высоте 300 метров. В то время, как первый самолет с Фуллером ушел в наклон, второй куда-то пропал. Через некоторое время пилот со штурманом почувствовали резкий толчок снизу. Это оказался второй самолет.

Пропеллеры самолета Леонарда пробили двигатели второго самолета, и так получилось, что пропеллеры одного застряли в корпусе второго, поэтому у пилотов не было ни единого шанса развести самолеты в разные стороны. Единственной их надеждой стали двигатели нижнего самолета, которые могли вот-вот отказать из-за огромной нагрузки.

Australian war memorial

Фуллер взял все в свои руки. Он приказал товарищам прыгать, а сам испробовал работающие двигатели нижнего самолета, а управлял при помощи закрылок верхнего. В конце концов, ему удалось посадить самолеты вдали от жилых домов. Леонард не пострадал. Его подвиг мигом попал в газеты, а сам он получил повышение.

Спустя некоторое время самолеты отремонтировали: верхний вновь поднялся в небо, а нижний стал учебным планером.

Заграница,
3
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители