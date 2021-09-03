Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Чем чаще болеют туристы на отдыхе

Мария Иглина
1 час назад

Никому не хочется болеть в путешествии и лежать несколько дней отпуска в кровати или даже больничной койке. Однако от этого никто не застрахован. "Рамблер расскажет, с какими заболеваниями чаще сталкиваются туристы.

Чем чаще болеют туристы на отдыхе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты страховых компаний ежегодно анализируют обращения людей. И им удалось выяснить, что чаще всего путешественники сталкиваются с такими проблемами, как заболевания дыхательных путей (насморк, бронхит, воспаление легких, а также все, что может попасть под определение "простуда"), травмы, а также кишечные инфекции.

Также не стоит забывать об инфекционных заболеваниях, которые вас могут поджидать в той или иной стране. К ним относятся корь, желтая лихорадка и еще многие другие.

Чтобы вовремя получить квалифицированную помощь медиков, необходимо перед поездкой за рубеж позаботиться об оформлении полиса медицинского страхования. Поэтому туроператоры рекомендуют туристам не пренебрегать услугами страховщиков. Дело в том, что это позволит существенно сэкономить при наступлении страхового случая.

Еще важно отслеживать обстановку с заражением коронавируса в пункте назначения, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности: держитесь на безопасной дистанции от окружающих, носите маску и избегайте мест скопления людей.

Заграница,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители