Чем чаще болеют туристы на отдыхе

Никому не хочется болеть в путешествии и лежать несколько дней отпуска в кровати или даже больничной койке. Однако от этого никто не застрахован. "Рамблер расскажет, с какими заболеваниями чаще сталкиваются туристы.

Специалисты страховых компаний ежегодно анализируют обращения людей. И им удалось выяснить, что чаще всего путешественники сталкиваются с такими проблемами, как заболевания дыхательных путей (насморк, бронхит, воспаление легких, а также все, что может попасть под определение "простуда"), травмы, а также кишечные инфекции.

Также не стоит забывать об инфекционных заболеваниях, которые вас могут поджидать в той или иной стране. К ним относятся корь, желтая лихорадка и еще многие другие.

Чтобы вовремя получить квалифицированную помощь медиков, необходимо перед поездкой за рубеж позаботиться об оформлении полиса медицинского страхования. Поэтому туроператоры рекомендуют туристам не пренебрегать услугами страховщиков. Дело в том, что это позволит существенно сэкономить при наступлении страхового случая.