"Не уважают никого, в квартиру заходят в обуви"

"Истории про гостеприимную Грузию остались уже в прошлых годах. Местные люди, что в Тбилиси, что в Батуми и т.д.. дико агрессивные.. не уважают туристов, хотят устроить максимальное обдиралово. Сервиса нет вообще",



"Место ужаснейше, такое чувство как будто попал в Индию с полной антисанитарией. Отравились, есть нигде нельзя, жилье сдают космически дорого полностью убитое. Только красивая картинка эта Грузия. Про неуважение также соглашусь, не делая ничего, хотят что то заработать и причем немало. Когда подходишь например к ларьку, купить воды, могут минут пять не обращать на тебя внимание",



"Пытаются обмануть на каждом шагу. Цены минимум в 3 раза поднимают для иностранцев, начинаешь им говорить, что это слишком, начинают ругаться. Что Тбилиси, что Батуми не ориентированы на туристов".