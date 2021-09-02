Российские туристы съездили на отдых в Батуми и поделились впечатлениями от поездки на популярный грузинский курорт. Путешественники остались недовольны отношением местных и низким сервисом.
Одна из туристок приехала в Батуми на поезде из Еревана вместе с сыном.
"Таксисты на вокзале Батуми - просто звери, сразу накидываются на не успевающих сориентироваться туристов, и те попадают, как кур в ощип", - рассказала она о своих первых впечатлениях.
По словам россиянки, курорт пытается выглядеть, как побережье Франции, но на самом деле это "совок":
"Батуми для меня - это такая легкая пародия на Лазурный берег, щедро сдобренный постсовком. Не скажу, что город не понравился, он прелестен в свой абсурдности, несочетаемых сочетаниях посреди пышно цветущей природы".
Другая россиянка пожаловалась на высокие цены для туристов, некачественную еду и отсутствие сервиса:
"Гостеприимства напускное, пытаются обмануть даже на мелочах. Было отравление едой 3 раза! Цены не пишут, а смотрят, в чем одет, и тогда говорят. Во дворе постоянно орут",
- рассказала путешественница на портале "Тонкости туризма".
"Инфраструктура осталась с «Совка». При низком спросе загибают цены по 500$ и выше за месяц аренды. Очень низкий уровень сервиса, хотят много денег, но при этом не хотят работать, не уважают никого, в квартиру заходят в обуви. Вывод: Сервиса нет. Неуважение вы почувствуете на каждом шагу. Ехать сюда не стоит, здоровее будете!"
- резюмировала туристка.
Другие путешественники согласились с ее мнением, сравнив Батуми с Индией, "полной антисанитарией":
"Истории про гостеприимную Грузию остались уже в прошлых годах. Местные люди, что в Тбилиси, что в Батуми и т.д.. дико агрессивные.. не уважают туристов, хотят устроить максимальное обдиралово. Сервиса нет вообще",
"Место ужаснейше, такое чувство как будто попал в Индию с полной антисанитарией. Отравились, есть нигде нельзя, жилье сдают космически дорого полностью убитое. Только красивая картинка эта Грузия. Про неуважение также соглашусь, не делая ничего, хотят что то заработать и причем немало. Когда подходишь например к ларьку, купить воды, могут минут пять не обращать на тебя внимание",
"Пытаются обмануть на каждом шагу. Цены минимум в 3 раза поднимают для иностранцев, начинаешь им говорить, что это слишком, начинают ругаться. Что Тбилиси, что Батуми не ориентированы на туристов".