Как покупать и торговаться на турецких рынках

Многие российские туристы приезжают в Турцию за шоппингом. На прилавках знаменитых базаров можно найти ковры, одежду, парфюм, украшения, специи, сладости и вино по выгодной цене и отличного качества. Самые крупные рынки располагаются в Стамбуле, Анкаре, Измире и Бурсе, однако в маленьких городках тоже есть хотя бы один базар. «Рамблер» делится советами, как сэкономить на шоппинге.

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Собирайтесь на шоппинг компанией

Чем крупнее рынок, тем больше вероятность, что его целевая аудитория — оптовики, а не индивидуальные покупатели. Например, на крытом базаре «Лалели» в одноименном районе Стамбула выгодно покупать вскладчину: продавец предложит хорошую скидку.

Обменяйте заранее валюту на лиры

На рынках расплачиваются преимущественно наличными, не желая разбираться в налогах (хотя много точек в последние годы вводят и карты). Возможно, в крупных торговых точках вам дадут сдачу с евро, долларов и даже рублей, но в конвертации вы потеряете часть суммы.

Верните деньги за часть покупок

Для этого необходимо потратить не менее 120 try (около 1000 руб.) в магазинах с наклейкой tax free shopping. Затем заполните специальный бланк по возврату средств: его надо попросить на кассе. В аэропорту предъявите заполненный бланк, чек и паспорт, и вам вернут до 18% от суммы покупки наличными или картой.

Торгуйтесь, торгуйтесь и еще раз торгуйтесь