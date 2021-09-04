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Почему в разных странах паспорта разных цветов

Дарья Амосова
1 час назад

В мире существует всего четыре цвета международных и внутренних паспортов, не считая оттенков: красный, зеленый, синий и черный. «Рамблер» рассказывает, как каждая страна выбирает свой цвет.

Почему в разных странах паспорта разных цветов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Красный

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Если перед вами темно-розовый, бордовый или красный паспорт, есть аж четыре варианта, откуда родом его хозяин.
  1. Владелец родом из Европы (Франция, Германия, Словения) или страны, которая стремится стать членом ЕС (например, Турция, которая поменяла цвет паспорта с зеленого на красный). Бургундский оттенок был выбран как королевский цвет, который символизирует богатство и благородие.
  2. Хозяин паспорта живет в стране с коммунистическим прошлым (Россия, Польша) или настоящим (Китай). В этом случае красный цвет символизирует революционную борьбу и социализм.
  3. Человек родом из страны Андского сообщества наций (Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу). Красный — общий цвет для флагов этих стран, которые также стремились к европеизации.
  4. Владелец паспорта родом из страны, где живут потомки викингов (Дания, Швеция). Красный цвет считался победным, и его можно увидеть на флагах почти всех скандинавских стран.

Синий

У 15 стран Карибского сообщества паспорта синие: вероятно, выбор цвета связан с расположением этих стран среди океанов. Кроме того, синие паспорта также у жителей Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. А еще у людей из США: до 1976 года паспорт был зеленым, но затем цвет решили сменить, чтобы он соответствовал оттенкам национального флага.

Зеленый

Природный цвет считается священным в исламе, так как зеленые одежды любил носить пророк Мухаммед. Поэтому в странах мусульманского мира (Саудовская Аравия, Марокко, Пакистан, Афганистан) паспорта именно такие. Кроме того, зеленые паспорта у жителей стран-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Нигер, Сенегал).

Черный

Владельцы паспортов с темной обложкой либо родом из части африканских стран (Демократическая республика Конго, Замбия, Ботсвана), либо из Новой Зеландии (черный — один из официальных цветов страны).

Конечно, везде бывают исключения. Паспорта жителей Беларуси и Украины — синие, хотя ни та, ни другая страна не окружена океаном. В Таджикистане выдают черные паспорта, а в Южной Корее — зеленые.

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