Почему в разных странах паспорта разных цветов

В мире существует всего четыре цвета международных и внутренних паспортов, не считая оттенков: красный, зеленый, синий и черный. «Рамблер» рассказывает, как каждая страна выбирает свой цвет.

Красный

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Владелец родом из Европы (Франция, Германия, Словения) или страны, которая стремится стать членом ЕС (например, Турция, которая поменяла цвет паспорта с зеленого на красный). Бургундский оттенок был выбран как королевский цвет, который символизирует богатство и благородие. Хозяин паспорта живет в стране с коммунистическим прошлым (Россия, Польша) или настоящим (Китай). В этом случае красный цвет символизирует революционную борьбу и социализм. Человек родом из страны Андского сообщества наций (Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу). Красный — общий цвет для флагов этих стран, которые также стремились к европеизации. Владелец паспорта родом из страны, где живут потомки викингов (Дания, Швеция). Красный цвет считался победным, и его можно увидеть на флагах почти всех скандинавских стран. Если перед вами темно-розовый, бордовый или красный паспорт, есть аж четыре варианта, откуда родом его хозяин.

Синий

У 15 стран Карибского сообщества паспорта синие: вероятно, выбор цвета связан с расположением этих стран среди океанов. Кроме того, синие паспорта также у жителей Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. А еще у людей из США: до 1976 года паспорт был зеленым, но затем цвет решили сменить, чтобы он соответствовал оттенкам национального флага.

Зеленый

Природный цвет считается священным в исламе, так как зеленые одежды любил носить пророк Мухаммед. Поэтому в странах мусульманского мира (Саудовская Аравия, Марокко, Пакистан, Афганистан) паспорта именно такие. Кроме того, зеленые паспорта у жителей стран-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Нигер, Сенегал).

Черный

Владельцы паспортов с темной обложкой либо родом из части африканских стран (Демократическая республика Конго, Замбия, Ботсвана), либо из Новой Зеландии (черный — один из официальных цветов страны).