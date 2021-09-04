Почему в разных странах паспорта разных цветов

В мире существует всего четыре цвета международных и внутренних паспортов, не считая оттенков: красный, зеленый, синий и черный. «Рамблер» рассказывает, как каждая страна выбирает свой цвет.
У 15 стран Карибского сообщества паспорта синие: вероятно, выбор цвета связан с расположением этих стран среди океанов. Кроме того, синие паспорта также у жителей Бразилии, Аргентины, Венесуэлы, Уругвая и Парагвая. А еще у людей из США: до 1976 года паспорт был зеленым, но затем цвет решили сменить, чтобы он соответствовал оттенкам национального флага.
Природный цвет считается священным в исламе, так как зеленые одежды любил носить пророк Мухаммед. Поэтому в странах мусульманского мира (Саудовская Аравия, Марокко, Пакистан, Афганистан) паспорта именно такие. Кроме того, зеленые паспорта у жителей стран-участников Экономического сообщества стран Западной Африки (Кот-д’Ивуар, Нигер, Сенегал).
Владельцы паспортов с темной обложкой либо родом из части африканских стран (Демократическая республика Конго, Замбия, Ботсвана), либо из Новой Зеландии (черный — один из официальных цветов страны).
Конечно, везде бывают исключения. Паспорта жителей Беларуси и Украины — синие, хотя ни та, ни другая страна не окружена океаном. В Таджикистане выдают черные паспорта, а в Южной Корее — зеленые.