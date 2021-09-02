«Где еще остались такие цены?»

В то время как большинство курортных стран Европы остаются закрытыми для туристов из-за жестких ограничительных мер, Греция открыла границы и начала пускать российских путешественников на самых нестрогих условиях. Чтобы увидеть древние руины, насладиться средиземноморским колоритом и посетить пляжи с хвойными деревьями, отдыхающим необходимо иметь лишь шенгенскую визу в паспорте и отрицательный результат ПЦР-теста на руках. Вдохновленный картинками из школьных учебников, россиянин Станислав Иванов отправился в Греческую Республику, чтобы прикоснуться к античным мифам и легендам. По просьбе «Ленты.ру» он рассказал о своих приключениях.

Культурная столица Греции

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На просторах интернета существуют различные туристические рейтинги самых недооцененных городов Европы, и в одном из них верхние строчки занимают Сараево и Афины. Что ж, в случае с Сараево частично согласиться можно, но кто мог недооценить город, основанный богиней мудрости, в котором зарождалась европейская демократия и где творили главные европейские философы и архитекторы? Еще в дошкольном возрасте, помимо русских народных сказок, у многих настольной книгой были «Мифы и легенды Древней Греции». Истории о подвигах аргонавтов и сказания о богах всегда завораживали меня, поэтому поездка в Грецию была связана с мечтой детства.

Самым выгодным и удобным способом добраться до республики является прямой перелет из Москвы в Салоники — «Эгейские авиалинии» регулярно предлагают очень дешевые билеты во второй по всем параметрам после Афин греческий город. К тому же лететь туда из России ближе всего, ибо они находятся на северо-востоке страны, в провинции Македония. Да и поездка из аэропорта до центра города на 78-м автобусе обойдется всего в два евро (по текущему курсу — 173 рубля) — где еще остались подобные цены?

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Но это не главный бонус данного направления. Салоники — сам по себе очень интересный город с богатой историей и реликвиями, в нем можно найти множество памятников архитектуры византийской эпохи, здесь даже построили свой собор Святой Софии, как в Константинополе. А если захочется полюбоваться на общую панораму, рекомендую не полениться пройтись улочками Старого города и забраться на 130 метров над уровнем моря в монастырь Влатадон.

А если посчастливится снять квартиру относительно недалеко монастыря, то к основным достопримечательностям можно спускаться, а не подниматься. К слову, среди обязательных к посещению близлежащих локаций также выделяют раскопанный посреди города Форум древнеримской эпохи, средневековую Белую Башню и относительно новую площадь Аристотеля. Вдобавок греки, как выяснилось, очень творческие люди, поэтому вечером, возвращаясь с прогулок, я попадал на импровизированные концерты, хорошо слышные из соседней квартиры, где жила музыкальная семья: мама, папа и две дочери слаженным квартетом пели и играли на гитаре, фортепиано и флейтах.

В Салониках родился Мустафа Кемаль — отец современной Турецкой Республики, появившейся после краха Османской империи. Несмотря на исторически натянутые отношения Греции и Турции, музей Ататюрка работает здесь с 1953 года

Тем, кто захочет искупаться в море, в черте города этого делать не рекомендуется, поскольку Салоники — второй порт Греции после Пирея, и водные процедуры здесь подойдут разве что любителям мазутных ванн. Зато буквально в паре часов езды на автобусе есть прекрасный курортный полуостров Халкидики, однако его можно оставить на потом, сперва отдав предпочтение античной истории Афин.

В античный мир!

В культурную столицу решено было ехать по железной дороге — билет второго класса на ночной поезд стоил всего 25 евро (2,1 тысячи рублей). По европейским меркам — почти даром. Отправление в 23 часа. Ехать всего 500 километров. Второй класс греческих поездов — это похуже нынешних подмосковных электричек. Всю ночь хриплый прокуренный голос машиниста через громкоговоритель объявляет остановки и создается ощущение, что он просто мешает пассажирам спать.

25 евро — в такую сумму обойдется билет второго класса на ночной поезд из Салоников в Афины

В пять утра я выгрузился из вагона и решил, не заселяясь в хостел, сразу пойти пешком в сторону Акрополя с рюкзаком, пока не наступила дневная жара. В такое раннее время на улице сложно найти даже гирос (греческий аналог шаурмы) для уличного завтрака, а уж на Акрополь точно еще никого не пускают. Но неподалеку есть еще один знаменитый холм — Ареопаг, куда можно забраться, чтобы прикоснуться к тысячелетней истории — здесь проходили заседания, так сказать, «верховного суда» во времена просвещенного язычества.

Дождавшись открытия Акрополя для туристов, приобретаю билет за 20 евро (1,7 тысячи рублей) с правом посещения еще и театра Диониса у подножия холма. Там проходили премьеры знаменитых трагедий Софокла и Эсхила, на его сцене выступал во время своих безумных гастролей большой поклонник театрального искусства — римский император Нерон, последними словами которого перед самоубийством были «Какой великий актер умирает!».

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На Акрополе располагаются еще несколько храмов, среди которых благодаря картинкам из учебников можно сразу же узнать Эрехтейон. Где-то в этом месте и происходило культовое соревнование между дарами Афины и Посейдона, в котором легендарный царь Кекроп, имевший вместо ног два змеиных туловища, отдал победу женщине, справедливо посчитав, что оливковое дерево пригодится местным жителям гораздо больше источника соленой воды.

20 евро стоит билет на Акрополь с апреля по октябрь. Музейный комплекс открыт ежедневно с 8:00 до 20:00

Привилегии для экспатов

Когда я бронировал хостел в Афинах, помимо дешевизны мне понравилось то, что он расположен в самом центре города, недалеко от площади Омония. Оказалось, этот район приглянулся не только мне, но и многим представителям Ближнего Востока, которые решили не идти дальше в Западную и Северную Европу за большими социальными пособиями, а остановиться на Балканах, в более привычном климате.

Поэтому на близлежащих к площади Омония улочках так много кафе и магазинов с вывесками на урду, бенгали и арабском. К сожалению, колорит омрачает встречающийся здесь запах экскрементов, но тут уже постарались болельщики футбольного клуба «Панатинаикос». Тем не менее в этом месте не покидает ощущение, будто в греко-персидских войнах победили-таки персы, и подданные империи Ахеменидов со всех ее окраин переселились сюда еще до нашей эры. Вероятно, из-за этого Афины и недооценили составители туристического рейтинга.

Греция стоит первой на пути волны беженцев, идущих по сухопутному маршруту через Турцию, и уверенности в том, что местные жители этим очень довольны, нет. Например, хозяйка моего хостела Александра производила впечатление милой барышни, которой чужды проявления какого-либо расизма.

Тем не менее когда я спросил ее, есть ли в окрестностях супермаркет, а не афганские и арабские лавочки, она без всякой политкорректности ответила, что «нормальный» магазин находится в паре кварталов отсюда. А еще настоятельно посоветовала отдохнуть на Халкидиках, узнав о моих планах добраться до моря

Чтобы познать Афины во всей красе, надо лишь отойти от площади Согласия и попасть, к примеру, в район Плака. Это сродни переезду из мусульманской медины в привычную Европу. Если уж поселились не в том районе, то пообедать и отужинать в настоящих греческих тавернах здесь никто не помешает.

Лучший вид на Афины

В Афинах состоялись и первые Олимпийские игры Нового времени, и от них остался весьма оригинальный стадион, возведенный в 1894 году из мрамора. Тем, кто хоть раз видел, как греки болеют на футболе, будет понятно, что такой архитектурный замысел и выбор материала весьма обоснован. Ведь на футбольных матчах «Панатинаикоса» или «Олимпиакоса» всерьез опасаешься, что болельщики подожгут собственный стадион фаерами и петардами. А в баскетбольных дворцах спорта еще лет 15 назад курили в зале, до тех пор, пока еврочиновники не запретили дымить грекам даже в кафе. Во всей Европе такая привилегия осталась, по-моему, только у албанцев и в бывших югославских республиках.

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Для тех, кто интересуется не только архитектурой и спортом, но и панорамными видами, в Афинах тоже есть подходящее место — холм Ликавитос, который в два раза выше, чем холм в Салониках, где стоит монастырь Влатадон. И картина, которая открывается его посетителям, в два раза красивее, особенно если получится застать Парфенон в свете закатных лучей.

После созерцания Акрополя с Ликавитоса я со спокойной совестью побрел к вокзалу на ночной поезд в Салоники. Билет обошелся мне в те же 25 евро, правда, мое место на этот раз оказалось в купе первого класса — может быть, кассир что-то перепутал или просто пожалел меня. Однако и в первом классе поспать удастся лишь в том случае, если случайные попутчики опоздают на поезд, поскольку места в вагонах крайне мало.

И вот снова в пять утра я вылезаю на станцию с рюкзаком. Изучаю расписание и покупаю билет до ближайшей из трех так называемых пенинсул полуострова Халкидики — Кассандры. К слову, Халкидики на карте напоминают лапу какого-то мифического чудовища с тремя длинными пальцами. А городок, в который я направлялся, называется Калифея. Словно отправляешься в дивный древнегреческий миф, цена проезда до которого 9,7 евро (около 840 рублей)!

Грузинские радости

На полуострове лучше селиться у самого моря, чтобы далеко не ходить к побережью и каждый день наслаждаться видом из окна. Примечательно, что хозяина отеля, в котором я поселился, звали Христос, а за его спиной вырисовывалась богатейшая коллекция бутылок, наполненная напитками со всех уголков света.

Тем не менее, Христос не проявлял хваленого греческого гостеприимства и не угощал меня ни стопкой, ни бокалом. Наверное, глядя на мой уставший вид, он сразу понял, что это было лишним, и в принципе был прав — после заселения два дня я только и делал, что отсыпался от ночных поездов и плавал в море на широком песчаном пляже с видом на соседнюю пенинсулу Ситонию. И чем дольше на нее смотрел, тем сильнее хотелось туда. Поэтому, когда я полностью пришел в себя, сразу же выдвинулся в поселок Сарти — его я определил конечным пунктом обретения идиллии.

Конечно, никакого прямого маршрута общественным транспортом от Калифеи до Сарти не существует, поэтому сперва нужно выехать с Кассандры на автобусе до городка Неа-Муданья, а оттуда можно добираться автостопом. Выбрав место на выезде из Новой Муданьи, я принялся ждать доброжелательного попутчика, который согласится отвезти меня к райскому месту. И вот минут через 20 возле меня остановилась машина, похожая на наши «жигули»

Многим уже известно, что греки добирались в Колхиду на корабле «Арго» под предводительство Ясона, а после развала СССР потомки аргонавтов и более поздних колонистов хлынули в поисках золотого руна в обратном направлении, на историческую родину. Так вот, стареньким автомобилем рулил Михаил, которого привезли из Грузии в Грецию родители в 1990-е годы. Рядом же сидел его молодой родственник, который только осваивался на новом месте. Они ехали домой, в город Никити, после которого на юг и вытягивается Ситония.

Когда меня привезли на автобусную станцию, выяснилось, что сегодня будет лишь один рейс до Сарти, и только через три часа. Что в таком случае сделает настоящий грузин, будь он хоть у себя в Кахетии, хоть на греческой пенинсуле? Конечно же, пригласит в свой дом, посадит за стол со всей семьей, накормит до отвала и угостит вином. Несмотря на последствия долгового кризиса и дефолта, а также на сетования, что в стране все держится только на туризме, гостеприимные грузины не выглядели расстроенными и в конце импровизированного застолья объявили Никити лучшим городом земли, а потом отвезли меня снова к автобусу, несмотря на выпитое вино.

Дешевое вино и «каменистый рай»

Честно говоря, на пути из Салоников на Кассандру окружающие пейзажи не производят должного впечатления и напоминают то степной Крым, то окрестности Анапы. Но чем дальше заезжаешь на Ситонию и приближаешься к Сарти, тем лучше понимаешь, почему Александра из афинского хостела говорила, что на Халкидиках может понравиться даже больше, чем на островах.

В Ионическом и Эгейском морях рассыпаны сотни чудесных, поистине волшебных островов, плавать по которым можно хоть 20 лет, как Одиссей. А сколько из них было задействовано в качестве декораций для фильмов! Где еще можно найти сочетание сосен, хвойного воздуха и чистейшего изумрудно-бирюзового цвета моря, будто в коралловых лагунах Тихого океана. Даже название одного из самых знаменитых пляжей Вурвуру словно перекликается с полинезийским Бора-Бора.

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Только чтобы увидеть всю эту красоту, надо отъехать от Сарти в северо-восточную часть Ситонии. Хотя и в самом поселке плавать в море и лежать на песке с видом на святую гору Афон — одно удовольствие. Над ее вершиной постоянно висит облако, которое словно скрывает обитель бога.

Если до Сарти еще ходят редкие автобусы, то на самые восхитительные пляжи можно добраться только на машине, скутере или велосипеде. Последний можно арендовать в местном прокатном агентстве Sassos, которое мало того что предлагает низкую стоимость аренды, так еще и очень гостеприимно.

Не знаю, по каким экономическим законам существует это заведение, но перед моим велотуром здешний грек в комбинезоне автомеханика предложил угоститься фраппе, подав его в огромном стакане со словами: «Тебе еще по жаре ехать, а это точно взбодрит!» Позже, когда я вернулся ближе к закату, вместо воды он плеснул мне полстакана ципуро — родственника ракии, напитка градусов 45 крепости. А затем принес две порции блинов

Если уж речь зашла о напитках, надо сказать об автохтонных сортах винограда — ксиномавро и агиоргитико. Именно на них стоит обращать внимание при выборе напитка для легкого ужина. Но еще более оригинальным выбором станет так называемая рецина — смоляное греческое белое вино, сосуды с которым запечатывали сосновой смолой. При этом переводится само слово «рецина» как «смола», и именно от него происходит российское «резина». Как по мне, лучшая рецина продается в пивных бутылках за 1,3 евро (чуть больше 100 рублей). Она великолепно утоляет жажду и моментально поднимает настроение.

1,3 евро стоит качественное греческое вино рецина в местном супермаркете

Отсюда также можно отправиться на знаменитую гору и крупнейшее в мире средоточие православного монашества Афон или отправиться в круиз вокруг нее. Я же решил не посещать святыню и ограничился ее созерцанием со стороны пляжей Платаницы и Портокали, куда добирался на велосипеде, подкрепленный вышеупомянутым фраппе.

Платаницы — широкий и достаточно длинный пляж, на который приезжают на автофургонах аж из Германии. Кроме того, здесь зачастую отдыхают сербы и венгры, у которых своего моря нет, и даже болгары, живущие совсем рядом с Черным морем, выбирают для отпуска беззаботный Халкидики.

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Портокали — это небольшая бухточка с бирюзовой водой, каменистыми скалами и белоснежным песком, которую часто называют каменистым раем из-за ее рельефа. Чтобы поплавать там, необходимо долго спускаться по скалистым тропам, зато сверху, среди сосен, на все побережье открывается эталонный вид. В Платаницах есть большой кемпинг, и летом туда съезжается очень много любителей дикого отдыха, а вот в Портокали палаток поменьше, соответственно и отдых кажется более обособленным.

Стоит отметить, что лучшее время на Ситонии — это именно середина мая, когда курорт еще не заполонили толпы туристов, а вода уже прогрелась для комфортной температуры.