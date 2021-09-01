Кто первый в истории СССР успешно угнал самолет

Из-за железного занавеса авиасообщение в Советском Союзе было преимущественно внутренним. Именно поэтому и был совершен первый угон самолета — отец Пранас и сын Альгирдас, которому тогда было всего 15 лет, пытались выбраться из страны. "Рамблер" расскажет эту историю подробнее.

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15 октября 1970 года самолет направлялся из Сухуми в Краснодар. Злоумышленники планировали уже в в воздухе предъявить экипажу свои требования и развернуть самолет в сторону Турции. Из-за отсутствия на тот момент должного регламента безопасности и проверки багажа на рейсах "Аэрофлота", члены семьи Бразинскасов пронесли в салон оружие, а затем осуществили свои планы.

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На борту находились 46 пассажиров, не считая пяти членов экипажа. Экипаж никак не мог воспрепятствовать террористическому акту, хотя попытки предпринимались — в итоге самолет все же пришлось посадить в ближайшем турецком городе, а именно в Трабзоне. После приземления в Турции, злоумышленники хотели запросить политическое убежище.

К сожалению, во время террористической операции не обошлось и без жертв. Из всего экипажа не пострадал только Сулико Шавидзе, выполняющий обязанности второго пилота. Остальные получили ранения. Был тяжело ранен Георгий Чахракия, командир борта — был прострелен позвоночник, что сделало мужчину инвалидом. Штурман Валерий Фадеев и бортмеханик Оганес Бабаян тоже получили серьезные травмы.

Самой первой была убита бортпроводница рейса Надежда Курченко, которая только начала работать в "Аэрофлоте". Это случилось после того, как она отказалась передать записку в кабину пилотов, а затем и вовсе криком предупредила о нападении остальной экипаж, попутно пытаясь преградить злоумышленникам путь.

После приземления в турецком городе, всем раненным была оказана первая помощь, а Бразинскасов задержали до выяснения обстоятельств.

Несмотря на требования СССР выдать террористов для справедливого суда, Турция ответила отказом и решила судить их самостоятельно. За вооруженный захват пассажирского самолета Пранас получил всего восемь лет тюрьмы, но вышел уже через 4 года по амнистии. Его сын из-за несовершеннолетнего возраста получил всего два года.

После освобождения отец и сын начали процесс иммиграции в Америку. Там встать им на ноги и получить возможность жить в комфорте помогла литовская диаспора. Они получили новые имена — Фрэнк Уайт и Альберт Виктор Уайт.