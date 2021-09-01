Где находятся самые опасные железные дороги в мире

Если вы боитесь летать на самолетах и предпочитаете перелетам путешествия на поездах, полагая, что они безопаснее, вам, определенно, стоит узнать о некоторых экстремальных железнодорожных маршрутах, от которых может захватить дух. О некоторых из них читайте в материале “Рамблера”.

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Нос дьявола, Эквадор

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Участок пути железной дороги, соединяющей города Кито и Гуаякиль, проходящий по обрыву скалы Нос дьявола, считается крайне опасным. Состав здесь движется зигзагом вдоль горы и поднимается вверх на высоту 500 метров.

Линтон-Линмут, Англия

Жителей деревни Линмут в город Линтон, находящийся на холме, и обратно доставляет необычный фуникулер. Эту дорогу построили еще в 1890 году и до сих пор она считается самой крутой и высокой водной дорогой в мире. Поезд приводится в движение водой из реки, которая поступает на станцию города по трубе, а на пути состав проходит несколько крутых спусков и подъемов.

Железнодорожный виадук Гленфиннан, Шотландия

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Этот мост знаком всем, кто хотя бы раз смотрел фильмы о Гарри Поттере. Именно по нему знаменитый экспресс везет юных волшебников в школу волшебства. Красивая картинка на экране на самом деле имеет обратную сторону. Отрезок пути по бетонному виадуку весьма опасен. Мост с 21 аркой возвышается над землей на 30 метров, а длина его составляет 400 метров. По обеим сторонам — пропасть.

Ченнаи-Рамешварам, Индия

Этот путь соединяет города Ченнаи и Рамешварам, находящийся на острове. Опасный участок пути ожидает пассажиров на мосту Памбан возведенным над Индийским океаном в 1914 году. Сооружение часто затапливает водой, а из-за сильного ветра порой состав не может двигаться быстрее 25 километров в час.

“Поезд в облака”, Аргентина