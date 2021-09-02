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Россиянка о Грузии: «заигрывают с Европой и хотят ущипнуть»

Даша Краснова
1 час назад

Со стороны Грузия кажется наиболее европейской среди всех стран Кавказа. Поэтому туда съезжаются молодые люди со всего мира, чтобы весело провести выходные, посмотреть на природные красоты и вкусно поесть. Но "Рамблер" расскажет альтернативное мнение о туризме в Грузии.

Россиянка о Грузии: «заигрывают с Европой и хотят ущипнуть»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Катя ездила в Грузию еще до пандемии, компания была большой и программа объемной. Молодые люди решили посмотреть пустыню Давида Гареджи, посетить монастыри и театр. В общем, компания не из тусовочных.

"Мы действительно хотели изучить грузинскую культуру, поэтому я спросила у женщины-экскурсовода, практикуют ли местные кражу невест. Она сказала, что в некоторых районах до сих пор сильны традиции и даже ее в детстве хотел украсть парень из соседской семьи. Но родители были обеспеченными и отправили дочь учиться во Францию, чтобы избежать конфликта", - рассказала туристка.

По словам путешественницы, неприятных ситуаций за две недели поездки не было. Несмотря на то, что туристы находились в стране во время новогодних праздников, горячий пыл грузин не приводил к серьезным склокам. Только девушки чувствовали себя настороженно.

"Я и другие девушки постоянно ловили на себе взгляды, иногда мужчины подходили знакомиться слишком активно, хотя мы были не одни. Ощущение было такое, что грузины заигрывают с Европой и норовят тебя ущипнуть. Двойные стандарты".

Девушка завершила рассказ словами о том, что грузинская еда и природа ей очень понравились. Но также отметила большое количество полуразрушенных или заброшенных домов, холмистую местность и некоторое ощущение тревоги на почве повышенного внимания.

"Да, полицейские в городе есть и их много, но все равно чувствуется, что ты находишься не в России, и не в Европе. Здесь очевидно другие правила".

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