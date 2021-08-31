«Придирчиво шмонали»: туристка — про поездку в Армению

Российская туристка из Екатеринбурга вместе с сыном полетела на отдых в Армению и рассказала о своих впечатлениях от поездки.

Больше всего путешественнице понравилась озеро Севан. Однако, по ее словам, на обратном пути с ней при ребенке откровенно заигрывал местный таксист:

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"Даже чайки над Севаном какие-то особенные - не наглые, а самодостаточные. Летают медитативно, туриста не тревожат. Армянские водители, берите пример со своих чаек! На обратном пути в Ереван товарищ настолько аккуратно клеился, что я только через 15 минут спохватилась и поняла, что происходит. Пришлось сесть рядом с сыном на заднее сиденье и углубиться в телефон".

Как рассказала россиянка, местные жители ведут очень неспешный образ жизни, под который приходится подстраиваться:

"В плане передвижения Армения - не наша страна. Пока местные проснутся, пока позавтракают, пока раскачаются, мы б уже сто дел переделали. А так подстраивайся под их неспешные ритмы, тонко-восточные".

Тем не менее, люди в Армении ей понравились даже больше, чем сама страна и достопримечательности:

"В России армяне почему-то совсем не так выглядят, как у себя на родине. Там они другие: разные, очень современно выглядящие (особенно молодежь), динамичные, оптимистичные. Некоторые просто сказочно красивые (как мужчины, так и женщины)".

После Армении туристка с сыном поехали в Грузию на поезде, следующем из Еревана в Батуми.

"Мы взяли билеты в плацкарт, и правильно сделали - даже до Тбилиси он был заполнен всего наполовину, а после - на треть [...] Чистота, красота, чтобы переодеться в туалете, не требуется преодолевать чувство брезгливости".

Границу с армянской стороны россияне прошли быстро, а на грузинском КПП все пассажиры выходили из вагонов, чтобы показать результаты ПЦР-тестов или сертификаты о вакцинации.