«54 укуса»: комары испортили отдых туристам в Абхазии

"Комары в Сухуми нас съели( 54 укуса деть на себе насчитал, из-за чего не могли спать с открытым балконом( Водитель такси, который вез из Гагры в Сухуми, тоже очень жаловался в этом году на них, говорит, что не помнит такого нашествия. Но это «явление» только у моря и только как вечереет) Днем все хорошо, но в кафе у воды не посидеть было".