«54 укуса»: комары испортили отдых туристам в Абхазии

Этим летом юг России атаковали божьи коровки, гусеницы, кузнечики, медузы. Теперь на насекомых жалуются и в расположенной рядом Абхазии. Российские туристы рассказывают о нашествии комаров на курортах, которые не дают спокойно отдохнуть.
"Сколько же тут комаров! Это ужас, после пяти вечера на улицу не выйти, ночью просто загрызают. На веранде, блин, не посидеть... Я никогда на море в августе их столько не видела",
- рассказала туристка, отдыхающая в Пицунде.
Такая же ситуация обстоит и в курортном городе Гагра:
"В Гагре комары есть точно. Только приехали оттуда, отдыхали в старой части (у выезда с объездной дороги), комаров по вечерам очень много. Так мы думали. Пока вечером не съездили в новую часть))) Там они просто роем! Напали и съели, даже пришлось вернутся быстрее, чем хотели погулять";
"Мы привезли обычный фумигатор с пластинами. Здесь купили второй. Запускаем оба на ночь, пластины обычные, спим спокойно) На улице спрей Гардекс зеленый, вот он слабо работает, все равно жрут".
По словам местных жителей, раньше в Абхазии не было столько насекомых:
"Вчера разговорились с местным таксистом, сказал, что в этом году настоящее нашествие, раньше такого не было. Спать приходится под кондеем с закрытыми окнами. Чтобы посидеть на веранде поливаемся спреем";
"Комары в Сухуми нас съели( 54 укуса деть на себе насчитал, из-за чего не могли спать с открытым балконом( Водитель такси, который вез из Гагры в Сухуми, тоже очень жаловался в этом году на них, говорит, что не помнит такого нашествия. Но это «явление» только у моря и только как вечереет) Днем все хорошо, но в кафе у воды не посидеть было".
По словам ученых, такое количество комаров связано с процессами внутри популяции и благоприятными внешними условиями: теплой зимой и дождливой весной.