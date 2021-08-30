“Пионер-лагерь для бабуль”: минусы путешествий в сентябре

Некоторые люди просто обожают путешествовать осенью. Жара постепенно спадает, толпы туристов возвращаются по своим городам и можно спокойно изучит достопримечательности. При этом многие путешественники остаются недовольны таким отдыхом. "Рамблер" расскажет, что именно их разочаровало.

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Для тех, кто не переносит прохладных вечеров, идея отдыха на море в сентябре вряд ли покажется привлекательной. Как правило, вечера становятся холоднее, а иногда может пойти дождь. Когда планируете поездку осенью, недостаточно будет одного купальника и шортов, опытные туристы советуют брать с собой дождевик и худи как раз на случай таких моментов.

"Поехали с подругой в отпуск, начитавшись статей в Интернете, решили сделать это в бархатный сезон. Все он тем только и говорят! И что!? Просидели в номере, так как за окном шел дождь. А говорили увидим осенние горы в Сочи и насладимся желтыми листочками, фиг вам!, - возмущается туристка.

Море

Может тоже может быть уже прохладным. Из-за короткого лета море в России быстро остывает, поэтому даже в бархатный сезон остаются на плаву только моржи и те, кто приехал на отдых с севера. Другим остается дышать морским воздухом.

Если планируете плавать, то в сентябре лучше ехать туда, где южнее. В разных городах Греции и Хорватии температура моря может значительно отличаться.

Отдых для старшего поколения

В осеннюю пору к морю стремятся бабушки с маленькими детьми, не решавшиеся ехать на отдых летом. В целом, это время для размеренного и спокойного отдыха. Теперь на весь пляж звенят детские голоса и строятся песчаные замки. Но далеко не все туристы рады таким компаньонам. Эксперты советуют любителям вечеринок и курортных романов выбирать путешествия летом.

"Думала приеду в Турцию и буду зажигать, а оказалась в пионер-лагере для бабуль. К счастью, спасли друзья!"