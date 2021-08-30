«Если на Доминикану есть деньги, то и на еду должны быть»

В сообществе «Типичный турист» подписчица попросила совет у комментаторов: какую еду взять с собой, если предстоит тринадцатичасовой перелет из Новосибирска в Доминикану, и шестнадцатичасовой — в обратном направлении. Невинный вопрос вызвал горячее обсуждение. «Рамблер» собрал самые остроумные ответы. Орфография и пунктуация пользователей сохранены.

Фото: Pixabay Pixabay

Ольга Щукина опубликовала эмоциональный текст:

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«Купили тур в Доминикану... то, что там будет красиво и всё отлично сомнений нет. Но, перелёт. У нас прямой из Новосибирска. Как обещает ТО перелёт 13 часов туда и около 16 обратно. На самолете практически не кормят - один раз сэндвич (пегас)... посоветуйте, что взять с собой из еды! Пряники, печеньки - понятно, но это сладкое и сытости особо не даёт. Колбаса, сосиски - как Вы думаете они не испортятся? Кушать же будешь часов через 5-7 полёта + время в аэропорту. За 10 часов не протухнут? Наша ТА говорит, поджарьте курицу и будет вам счастье. И можно взять кипяток на борту и заварить бп? В нашей истории самый длинный перелёт 9 часов...»

Подписчики не растерялись и шутливо посоветовали вспомнить весь арсенал кулинарных приемов тех, кто путешествует в поездах.

Катерина Илюшина: «Курочка в газетке, варёные яйца, сальцо, а на обратную дорогу кокосов нарвете».

Алексей Боднар: «Налейте борщик в литровую баночку, он точно не испортится. Еще можно взять закрутки, например, помидоры и огурцы. Курочка в фольге - обязательно. И колбаска, чтобы давала приятное амбре по всему салону».

Оля Наседкина: «Шутки шутками, а мы один раз в аэропорту наблюдали картину: бабушка достала огромный противень, расчехлила фольгу, и давай всех своих внучков печеной курочкой с картошкой кормить. Детки отнекивались, но бабушка была настойчивой».

Светлана Маклецкая: «Это наверное была я. Но мои внуки покушать любят, как и я. Поэтому никогда не отказываются. А так беру сыр и колбасу в вакуумной упаковке, огурцы и помидоры и яйца варёные (как же без них). Всякие булки и печеньки ещё».

Сергей Ефимов: «Обязательно возьмите пару дошиков и кипяток в термосе, все пассажиры будут вам завидовать».

Оксана Захарова: «Летели в июле в Турцию, перелёт 3 часа, рядом летела семья, которая все время что-то ела, курицу в фольге, яйца, огурцы, ощущение было, что едем в плацкарте».

Лена Иволгина: «Вода, жидкости, бульон, супы, борщи и остальное выльют в помойку. Бутер сделайте в бутербродницу. Огурчик и морковь порежте кружками и в контейнер. Если не можете без мяса и рыбы, то засушите в сушке, такое точно не портится. Орешки возьмите, если конечно любите. Обязательно леденцы, чтоб по время взлёта и посадки не закладывало уши».

Кристина Вейнберг: «Как-то летели на Бали, кормили 2 раза, перелет большую часть приходился на ночь, но прям перед нами семья достала бутеры с копченой колбасой и огурчиками маринованными.. Мы им позавидовали, ибо на высоте голод особенно сильно ощущался».

Tanusha Khovracheva: «Мы берём домашние сосиски в тесте, заходят на ура с огурчиками».

Впрочем некоторые засомневались, что авиакомпания уморит голодом пассажиров во время долгого перелета. Однако более опытные путешественники заверили, что правила изменились.

Катерина Кузнецова: «С чего такая информация, что кормить не будут? В Египет летали, давали два раза напитки и один раз горячее, салат, булку, масло, шоколад!»

Ирина Сабаровская: «Странно. Летала Самара-Тунис, перелёт 5 часов 15 минут-кормили. Во Вьетнам 11 часов-2 раза кормили. А тут целых 13 часов.... Даже в Турцию 3 часа с небольшим и то 2 раза напитки и шоколадки с кексами. Проголодаться не успеваешь».

Айгуль Никоненко: «Вы наверно давно летали. Правила изменились. Почти все ак при дальних перелетах кормят только 1 раз, при ближних - не кормят вообще».

Елена Якимова: «В 19 летала из Перми на Пхукет(напитки 1 раз и горячее 1 раз) полёт часов 9 был. Правила меняются. Перевозчик Пегас».

Татьяна Бородина: «В июле в Турцию летали не кормят, предлагали еду в боксах за 500 р, и сок за 100 р стаканчик не полный, а обратно вообще ничего не предлагали, только воду холодную наливали. И в самолёте что туда, что обратно было очень холодно, пледы не давали. В таком холоде я никогда не летала. Зуб на зуб не попадал».

Юлия Михайлова: «Вообще-то, при переплёте в Доминикану и вообще более 5,5 часов у Пегаса есть горячее питание. Сандвич предлагается как доп еда за плату».

Юлия Рындина: «Один раз предусмотрено горячее питание при перелёте продолжительностью более 5 часов. Также при бронировании тура у Пегаса (внести изменения, кстати, можно и сейчас) есть возможность добавить дополнительное питание на борту».

Эльмира Максутова: «Летали Нордами в Турцию, 3 с половиной часа. Не кормили. Только воду давали. Возьмите сыр ломтиками, булочки. Можно охотничьи колбаски в контейнер. Они не пахнут практически. Ну отбивные можно. За 6 часов ничего не будет в термосумке».

Другие же упрекнули подписчицу в жадности и предложили выбирать отдых по карману. Кроме того, они отметили, что сильно пахнущая еда осложнит путешествие другим людям.

Наталья Седых: «Я вполне спокойно отношусь к самостоятельному питанию людей в дороге. Но все-таки еда, а точнее, её запахи не должны окружающим доставлять дискомфорт. Вполне можно подобрать набор без таких запахов, как жареная курица, яица и т.п».

Аня Брыксина: «Господи, закажите в самолёте себе еду горячую и все. Вы серьезно? Какие сосиски? Какой кипяток и бп? Это что, стеб?»

Лина Петрова: «Хм, я летала Лондон-Бостон 9 часов без питания (лоукост). С собой бутер +вода+ фрукт и шоколадка, хватило за глаза и за уши. Ну и книжку возьмите, чтобы не скучать. Часто едят лишнее просто от скуки. Ну и поешьте в аэропорту перед вылетом».

Эллина Сухотина: «Я в шоке! Какая курица, какие яйца! Вы что в поезд?! Люди, вы о других подумайте и о запахе в самолёте. Похудеете на 500 г, ничего не случится! Ну это конечно уже край».

Ирина Кот: «Оплатите обед на рейсе. Если на Доминикану есть деньги, то и на еду должны быть».

Юлия Сивачева: «Если дорого заказывать питание на борту, а в моей жизни это было всегда дорого, то в дальние поездки/транзиты могу взять булочку с повидлом, бутерброд с маслом и сыром или сёмгой (они почти без запаха), ну или пару бананов. Только, пожалуйста, не берите с собой колбасу, которую тут советуют на полном серьёзе. Пожалейте людей».

Анастасия Свечкарь: «Я понимаю когда летят по бюджетному в Турцию, берут яички в самолёт и тд. Но когда тур в Доминикану столько денег и столько часов, питание на борту соответственно выбранному туру».

Ирина Филина: «Это вообще не показатель, что в Доминикану летают сплошь состоятельные и расточительные, готовые сорить деньгами направо и налево. Я летала на дальние направления большое количество раз, и поверьте на слово, летают и в Тай и в Доминикану с яйцами, бутербродами, и всяческими пирогами».

Согласно правилам таможенного законодательства, стандартные ограничения вводятся на провоз в ручной клади колбас и сосисок, консервов объемом больше 100 мл, овощей и фруктов без упаковки, твердых сыров, выпечки, сладостей, кусков мяса и вообще продуктов в открытой таре.

Однако помните, что авиакомпании по-разному трактуют общие правила. Например, одни разрешают взять с собой в самолет только твердую пищу, а другие согласны принять и с бутылочками жидкостей, если они в пакетах. Кроме того, нужно учитывать, что понятие «жидкость» в пассажирской авиации трактуется максимально широко — например, к ним относят мягкий сыр, мед и варенье.