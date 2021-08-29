Самые необычные сувениры, которые привозят из отпуска

Практически каждый турист привозит из своего путешествия сувенир. И, как часто это бывает, им оказывается магнит или стеклянный шар. Но все же некоторые находят что-то по-настоящему удивительное, а иногда даже пугающее. "Рамблер" расскажет о необычных сувенирах, которые привозят туристы из своих поездок.

Из Финляндии некоторые гурманы привозят с собой сироп дегтя. Он представляет собой черную жидкость со странным запахом, а используют его в качестве сиропа к десертам, например, к мороженному или блинам

Во Вьетнаме же довольно популярны настойки со змеей. Если верить местным, то такой напиток обладает обезболивающим действием, а также считается довольно сильным афродизиаком.

А любителей кофе в Индонезии ждет особый сувенир. Небольшие, похожие на обезьян животные, которые живут в джунглях Индонезии, питаются ягодами кофе. Говорят, что, пройдя их пищеварительный тракт, зерна кофе ферментируются особенным образом, и напиток из них приобретает особенно приятный терпкий вкус и аромат. Такой кофе, который называют Лювак, можно приобрести уже обжаренным.

В Австралии же вы можете купить вещицу с настоящим животным, вернее его частью — открывашку из кенгуру. Да, вам не показалось. Таким штопором вы сможете не только открыть напиток, но и привлечь внимание гостей.