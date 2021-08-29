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Не только магнит: самые необычные сувениры из отпуска

Мария Иглина
2 часа назад

Практически каждый турист привозит из своего путешествия сувенир. И, как часто это бывает, им оказывается магнит или стеклянный шар. Но все же некоторые находят что-то по-настоящему удивительное, а иногда даже пугающее. "Рамблер" расскажет о необычных сувенирах, которые привозят туристы из своих поездок.

Самые необычные сувениры, которые привозят из отпуска
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Из Финляндии некоторые гурманы привозят с собой сироп дегтя. Он представляет собой черную жидкость со странным запахом, а используют его в качестве сиропа к десертам, например, к мороженному или блинам

Во Вьетнаме же довольно популярны настойки со змеей. Если верить местным, то такой напиток обладает обезболивающим действием, а также считается довольно сильным афродизиаком.

А любителей кофе в Индонезии ждет особый сувенир. Небольшие, похожие на обезьян животные, которые живут в джунглях Индонезии, питаются ягодами кофе. Говорят, что, пройдя их пищеварительный тракт, зерна кофе ферментируются особенным образом, и напиток из них приобретает особенно приятный терпкий вкус и аромат. Такой кофе, который называют Лювак, можно приобрести уже обжаренным.

В Австралии же вы можете купить вещицу с настоящим животным, вернее его частью — открывашку из кенгуру. Да, вам не показалось. Таким штопором вы сможете не только открыть напиток, но и привлечь внимание гостей.

И это только часть необычных сувениров, которые привозят туристы из путешествия. Еще иногда привозят шарф из шерсти опоссума, сертификат погонщика слонов, эспадрильи Папы Римского и даже рыцарский титул.

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