«Как у бабушки в деревне, только вместо коз — черепахи»

Если при упоминании Сейшельских островов, вы вспоминаете лишь, что это одна из площадок скандального проекта «Дом-2», то дела плохи. Получается, вы абсолютно не представляете ценность этого места — настоящего тропического рая с обрамленными пальмами пляжами, кристально-чистым океаном и внушительными гранитными валунами. Мальдивы по сравнению с Сейшелами — курорт для нищих, потому что вторые острова обойдутся значительно дороже первых. Но несмотря на космическую стоимость, и у такого райского местечка есть свои недостатки, о которых в беседе с корреспондентом «Рамблера» рассказала путешественница Яна Симонова, не забыв, конечно, и о достоинствах курорта.

Фото: Из личного архива Яны Симоновой Из личного архива Яны Симоновой

На Сейшельские острова Яна отправилась со своим новоиспеченным супругом Валентином. А за свадьбой, как мы знаем, всегда должен следовать незабываемый медовый месяц. По словам девушки, выбирая из списка открытых на текущий момент стран, они с мужем пришли к единому консенсусу, что архипелаг в Индийском океане будет беспроигрышным вариантом в вопросе соотношения цены и полученных впечатлений.

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«А на Мальдивы не хотелось, потому что там мало естественной природы, а мы любим активный отдых»,

— добавила Яна.

Из личного архива Яны Симоновой

Путь до Сейшел предстоял довольно тернистый, но тем не менее вполне посильным. Как рассказала путешественница, чтобы попасть в тропический рай им с супругом пришлось предъявить результаты ПЦР-тестов, сделанных не позднее, чем за 72 часа до вылета, подтвержденное бронирование всех отелей, а также заполнить онлайн-декларацию и получить разрешение на въезд от местных властей.

«Само собой, ПЦР-тест не потребуется при наличии сертификата о вакцинации. Кстати, на Сейшелах около 70 процентов местного населения уже привиты»,

— уточнила Яна.

Летели до острова молодожены российской авиакомпанией «Аэрофлот». Девушка рассказала, соблюдались ли в самолете защитные меры от COVID-19:

«Все пассажиры были в масках — там с этим строго. Разрешали снимать только на время приема пищи. Каждые три часа стюардессы выдавали свежие средства защиты и следили, чтобы маска закрывала нос, рот и подбородок».

Путешественница прониклась менталитетом местных жителей, который быстро расположили к себе. Она отметила, что они очень приветливые и спокойные. Как уточнила Яна, у людей на Сейшелах высокий уровень дохода, при этом численность населения меньше, чем в Мичуринске. Но нашлось в республике и то, что девушку слегка смутило:

«Если ехать среднему туристу и не снимать виллу на личном острове, то соотношение цены и качества слегка, скажем так, удивит. Уровень отелей и заведений как на Шри-Ланке, но при этом стоит в два-три раза дороже».

Из личного архива Яны Симоновой

Конечно, в беседе не обошлось и без рекомендаций. Яна щедро поделилась местами, которые, на ее взгляд, необходимо посетить в первую очередь, оказавшись на Сейшелах, а на что, наоборот, время тратить не стоит:

«Я бы рекомендовала посетить три острова: Праслен, Ла-Диг и Маэ. У каждого из них есть свои плюсы. На первом расположен заповедник Валле де Мэй, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На втором самые красивые пляжи и закаты (там, как у бабушки в деревне, только вместо коз — черепахи). А третий славится самой маленькой столицей в мире, но делать в Виктории там абсолютно нечего, разве что посмотреть на единственный на Сейшелах светофор. Зато там простирается идеальный для зимнего сезона пляж Бо-Валон».

По словам Яны, на Сейшелах, в частности на острове Маэ, сейчас очень мало туристов. Поэтому места на главном пляже Бо Валлон, протяженностью два километра, хватает абсолютно всем. Для передвижения по острову девушка советует арендовать машину: