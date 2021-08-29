Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Как у бабушки в деревне, только вместо коз — черепахи»: как туристы теряют деньги на Сейшелах

Катерина Саломе
3 часа назад

Если при упоминании Сейшельских островов, вы вспоминаете лишь, что это одна из площадок скандального проекта «Дом-2», то дела плохи. Получается, вы абсолютно не представляете ценность этого места — настоящего тропического рая с обрамленными пальмами пляжами, кристально-чистым океаном и внушительными гранитными валунами. Мальдивы по сравнению с Сейшелами —  курорт для нищих, потому что вторые острова обойдутся значительно дороже первых. Но несмотря на космическую стоимость, и у такого райского местечка есть свои недостатки, о которых в беседе с корреспондентом «Рамблера» рассказала путешественница Яна Симонова, не забыв, конечно, и о достоинствах курорта.

«Как у бабушки в деревне, только вместо коз — черепахи»
Фото: Из личного архива Яны СимоновойИз личного архива Яны Симоновой

На Сейшельские острова Яна отправилась со своим новоиспеченным супругом Валентином. А за свадьбой, как мы знаем, всегда должен следовать незабываемый медовый месяц. По словам девушки, выбирая из списка открытых на текущий момент стран, они с мужем пришли к единому консенсусу, что архипелаг в Индийском океане будет беспроигрышным вариантом в вопросе соотношения цены и полученных впечатлений.

Видео дня

«А на Мальдивы не хотелось, потому что там мало естественной природы, а мы любим активный отдых»,

— добавила Яна.

Из личного архива Яны Симоновой

Путь до Сейшел предстоял довольно тернистый, но тем не менее вполне посильным. Как рассказала путешественница, чтобы попасть в тропический рай им с супругом пришлось предъявить результаты ПЦР-тестов, сделанных не позднее, чем за 72 часа до вылета, подтвержденное бронирование всех отелей, а также заполнить онлайн-декларацию и получить разрешение на въезд от местных властей.

«Само собой, ПЦР-тест не потребуется при наличии сертификата о вакцинации. Кстати, на Сейшелах около 70 процентов местного населения уже привиты»,

— уточнила Яна.

Летели до острова молодожены российской авиакомпанией «Аэрофлот». Девушка рассказала, соблюдались ли в самолете защитные меры от COVID-19:

«Все пассажиры были в масках — там с этим строго. Разрешали снимать только на время приема пищи. Каждые три часа стюардессы выдавали свежие средства защиты и следили, чтобы маска закрывала нос, рот и подбородок».

Путешественница прониклась менталитетом местных жителей, который быстро расположили к себе. Она отметила, что они очень приветливые и спокойные. Как уточнила Яна, у людей на Сейшелах высокий уровень дохода, при этом численность населения меньше, чем в Мичуринске. Но нашлось в республике и то, что девушку слегка смутило:

«Если ехать среднему туристу и не снимать виллу на личном острове, то соотношение цены и качества слегка, скажем так, удивит. Уровень отелей и заведений как на Шри-Ланке, но при этом стоит в два-три раза дороже».

Из личного архива Яны Симоновой

Конечно, в беседе не обошлось и без рекомендаций. Яна щедро поделилась местами, которые, на ее взгляд, необходимо посетить в первую очередь, оказавшись на Сейшелах, а на что, наоборот, время тратить не стоит:

«Я бы рекомендовала посетить три острова: Праслен, Ла-Диг и Маэ. У каждого из них есть свои плюсы. На первом расположен заповедник Валле де Мэй, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. На втором самые красивые пляжи и закаты (там, как у бабушки в деревне, только вместо коз — черепахи). А третий славится самой маленькой столицей в мире, но делать в Виктории там абсолютно нечего, разве что посмотреть на единственный на Сейшелах светофор. Зато там простирается идеальный для зимнего сезона пляж Бо-Валон».

По словам Яны, на Сейшелах, в частности на острове Маэ, сейчас очень мало туристов. Поэтому места на главном пляже Бо Валлон, протяженностью два километра, хватает абсолютно всем. Для передвижения по острову девушка советует арендовать машину:

«Аренда машины в сутки обойдется в 40 евро (около 3500 тысяч рублей). Но такси будет стоить еще дороже: 15 минут выйдут в 2000 рублей. А чтобы из аэропорта до отеля добраться, придется заплатить еще больше. Бюджетного особо нет ничего».

Заграница,ЮНЕСКО,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители