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Красивейшие города Европы, где почти нет туристов

Мария Иглина
4 часа назад

Как правило, путешественники посещают самые популярные города Европы, как Рим, Париж, Лондон, Амстердам и многие другие. Но на самом деле в той части мира есть множество и других колоритных и интересных мест. "Рамблер" расскажет о красивейших городах Европы, где почти нет туристов.

Красивейшие города Европы, где почти нет туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бергамо, Италия

Итальянский городок разместился на вершине холма, и находится на расстоянии 478 километров от Рима. Вам стоит посетить Бергамо, если хотите увидеть Италию с высоты птичьего полета и отведать более 250 видов пиццы. А все достопримечательности в уютном и гостеприимном городе Италии можно обойти всего за один день: от Капеллы Коллеони до Епархиального музея Адриано Бернареджи.

Бордо, Франция

Бордо — один из самых колоритных городов Франции с удивительно красивой архитектурой и неспешным стилем жизни. И тот, кто не заезжает в него, посещая Францию, совершают большую ошибку. Также во время этого путешествия стоит обратить внимание на недооцененный туристами город Анси. Он находится на берегу озера и в него просто невозможно не влюбиться.

Брюгге, Бельгия

Этот город Бельгии во многом сравнивают с Венецией. И все дело в красивых небольших домах, улицах, от которых веет романтикой, и арочных мостах. Все это оставляет незабываемое впечатление у гостей города. Также для ценителей искусства в Брюгге найдется множество интересных музеев, например, музей Грютхюзе, Гвидо Гезелле и даже картофеля фри.

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