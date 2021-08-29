Красивейшие города Европы, где почти нет туристов

Как правило, путешественники посещают самые популярные города Европы, как Рим, Париж, Лондон, Амстердам и многие другие. Но на самом деле в той части мира есть множество и других колоритных и интересных мест. "Рамблер" расскажет о красивейших городах Европы, где почти нет туристов.

Бергамо, Италия

Итальянский городок разместился на вершине холма, и находится на расстоянии 478 километров от Рима. Вам стоит посетить Бергамо, если хотите увидеть Италию с высоты птичьего полета и отведать более 250 видов пиццы. А все достопримечательности в уютном и гостеприимном городе Италии можно обойти всего за один день: от Капеллы Коллеони до Епархиального музея Адриано Бернареджи.

Бордо, Франция

Бордо — один из самых колоритных городов Франции с удивительно красивой архитектурой и неспешным стилем жизни. И тот, кто не заезжает в него, посещая Францию, совершают большую ошибку. Также во время этого путешествия стоит обратить внимание на недооцененный туристами город Анси. Он находится на берегу озера и в него просто невозможно не влюбиться.

Брюгге, Бельгия