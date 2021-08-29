Что предлагают туристам в Египте кроме пляжа

Пляжный отдых – не единственный вариант времяпрепровождения на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. На побережье Красного моря достаточно развлекательных программ как для всей семьи, так и для активных и ищущих приключений туристов. Как получить новые впечатления и почувствовать себя почти суперменом на суше, в воде и воздухе, узнал собкор TourDom.ru в Египте Владимир Новиков.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

На четырех колесах

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Сафари на багги и джипах по пустыне – прогулка для любителей по-настоящему острых ощущений. На выбор несколько программ, но все они сводятся к быстрой езде по бездорожью и посещению бедуинской деревни в горах.

Деревни вполне аутентичные, но в них не живут, а работают египетские семьи. Будет и ужин – открытый буфет под звездным небом. И традиционное шоу – танцы живота и танура (кружение в широких юбках). Предложат прокатиться на верблюдах. А вечером подъем на гору, чтобы увидеть закат.

Знакомство с морем

Практически каждый может надеть акваланг и нырнуть в воды Красного моря. Профессиональный инструктор подготовит новичка к первому в жизни погружению и вместе с ним пойдет на глубину в несколько метров. При этом у туриста не потребуют подтверждения о прохождении специального обучения.

Как правило, для дайвинга выбирают стоянку рядом с коралловым рифом. В такие места прибывают и прогулочные яхты с отдыхающими. У них в программе – снорклинг, а после купания среди коралловых рыбок – высадка на остров. На всех морских прогулках предусмотрен обед – шведский стол на борту судна.

Популярны экскурсии на подводной лодке или специальном судне с огромными иллюминаторами в трюме или просто лодочке с прозрачным дном. Любители рыбалки найдут своих единомышленников, а можно просто поискать в море стайку дельфинов.

Выше чаек

В каждом отеле туристам предложат аттракцион парасейлинг. Под парашютом, привязанным к катеру, поднимают в небо двоих, а то и троих человек. С высоты птичьего полета видно окрестности Хургады или Шарм-эль-Шейха – в зависимости от места отдыха.

В последние годы активно развивается такой вид спорта, как кайтсерфинг. В Хургаде, к примеру, появилось много кайт-станций рядом или в самих отелях. В течение нескольких дней желающих научат управлять кайтом – воздушным змеем – и на доске скользить по поверхности воды.

Цена удовольствия

Разные виды развлечений можно заказать у своего гида и в аквацентре на территории отеля. Стоимость одних и тех же развлечений может различаться в 2–3 раза. Например, сафари можно найти от 15 долларов с человека, а если добавить еще 5 долларов, то будут включены ужин и шоу-программа.

Цена морской прогулки с остановками для снорклинга нередко стартует от 20 долларов за место, а с дайвингом – от 30 долларов. Все предложения включают обед на судне и необходимое снаряжение, а также трансфер от/до отеля. При этом для малышей такие прогулки бесплатны, а для детей постарше – за полцены.