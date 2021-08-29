Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Список: пять тюрем, которые переделали в шикарные отели

Дарья Амосова
1 час назад

Не зарекайся от сумы и от тюрьмы — особенно если ты путешественник. Владельцы гостиничных сетей любят выкупать старые места лишения свободы и переделывать их в шикарные апартаменты. Деление на «комнаты» уже есть, остается только сделать место уникальным благодаря дизайну и сервису. «Рамблер» рассказывает о пяти отелях, где можно провести ночь за решеткой.

Пять тюрем, которые переделали в шикарные отели
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Отель-тюрьма — развлечение для туристов, которым наскучили обычные апартаменты. Есть два типа подобных гостиниц. В первых тюрьму переделывают полностью, а о происхождении напоминает только табличка с исторической справкой в холле. Вторые дарят опыт лишения свободы на сутки: камеры почти не реставрируют, а туристам выдают в качестве пижамы тюремную робу.
  1. Alcatraz Hotel, Кайзерслаутерн, Германия. Ранее в здании располагалось обычное участковое отделение. Камеры небольшие и напоминают номера в хостеле, зато в каждой есть туалет. Душевые общие. На кроватях мягкие матрасы; туристы рассказывают, в отеле царит невероятно успокаивающая тишина.
  2. Hostel Celica, Любляна, Словения. Здание бывшей военной тюрьмы отдали под роспись 80 художникам. Что ни камера, то арт-объект: есть камера для медитации, комната, украшенная мозаикой, а даже камера в стиле Ван Гога.
  3. Lloyd Hotel & Cultural Embassy, Амстердам, Нидерланды. Огромную тюрьму для эмигрантов, где беженцы дожидались переправки на другой континент, превратили в отель в середине 40-х. Сейчас это гостиница культурным посылом, круглогодичными образовательными выставками и номерами различной ценовой категории: от простых камер до роскошных (с качелями!).
  4. Långholmen, Стокгольм, Швеция. Бывшая женская исправительная колония располагается в самом центре столицы. В гигантских коридорах масса света, окон и зелени — за это отель любят местные фотографы.
  5. Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Стамбул, Турция. Первая в Стамбуле тюрьма для диссидентов и оппозиционно настроенной интеллигенции. Тюрьма перестала работать в 60-х, а в 90-х здание приобрела сеть гостиниц, превратив мрачное здание в дворец в духе «Великолепного века».

За отдельную плату в этих и других гостиницах предлагают экскурсии с историческим погружением. Вас могут «судить» за вымышленное преступление и провести по коридору как настоящего заключенного.

Заграница,ФСИН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители