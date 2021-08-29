Пять тюрем, которые переделали в шикарные отели

Не зарекайся от сумы и от тюрьмы — особенно если ты путешественник. Владельцы гостиничных сетей любят выкупать старые места лишения свободы и переделывать их в шикарные апартаменты. Деление на «комнаты» уже есть, остается только сделать место уникальным благодаря дизайну и сервису. «Рамблер» рассказывает о пяти отелях, где можно провести ночь за решеткой.