Пять тюрем, которые переделали в шикарные отели

Отель-тюрьма — развлечение для туристов, которым наскучили обычные апартаменты. Есть два типа подобных гостиниц. В первых тюрьму переделывают полностью, а о происхождении напоминает только табличка с исторической справкой в холле. Вторые дарят опыт лишения свободы на сутки: камеры почти не реставрируют, а туристам выдают в качестве пижамы тюремную робу.
- Alcatraz Hotel, Кайзерслаутерн, Германия. Ранее в здании располагалось обычное участковое отделение. Камеры небольшие и напоминают номера в хостеле, зато в каждой есть туалет. Душевые общие. На кроватях мягкие матрасы; туристы рассказывают, в отеле царит невероятно успокаивающая тишина.
- Hostel Celica, Любляна, Словения. Здание бывшей военной тюрьмы отдали под роспись 80 художникам. Что ни камера, то арт-объект: есть камера для медитации, комната, украшенная мозаикой, а даже камера в стиле Ван Гога.
- Lloyd Hotel & Cultural Embassy, Амстердам, Нидерланды. Огромную тюрьму для эмигрантов, где беженцы дожидались переправки на другой континент, превратили в отель в середине 40-х. Сейчас это гостиница культурным посылом, круглогодичными образовательными выставками и номерами различной ценовой категории: от простых камер до роскошных (с качелями!).
- Långholmen, Стокгольм, Швеция. Бывшая женская исправительная колония располагается в самом центре столицы. В гигантских коридорах масса света, окон и зелени — за это отель любят местные фотографы.
- Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Стамбул, Турция. Первая в Стамбуле тюрьма для диссидентов и оппозиционно настроенной интеллигенции. Тюрьма перестала работать в 60-х, а в 90-х здание приобрела сеть гостиниц, превратив мрачное здание в дворец в духе «Великолепного века».