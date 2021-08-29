Откуда приезжают самые невоспитанные туристы

Принято считать, что русские туристы — самые невоспитанные. Однако на деле это совсем не так. "Рамблер" расскажет из каких еще стран приезжают на отдых невоспитанные туристы.

Китай

Первое место в топе невоспитанности занимают китайцы. Зачастую в той или иной стране их практически всегда можно заметить в большой группе людей. Следовательно, где они — там шумно. Также не только русские набирают невероятное количество еды со шведского стола, а еще и китайцы. А по наблюдениям некоторых туристов, они нередко на прием пищи приносят свои соуса и специи. Еще этому народу не особо понятен запрет на фотографию, они все равно могут спокойно достать смартфон и сделать несколько снимков.

Великобритания

На втором месте расположились британцы. Проблемными они становятся под воздействием пусть даже небольшой порции алкоголя. Британские путешественники могут пробежаться голышом, прыгнуть в бассейн с балкона и не только. На хорватском острове Хвар из-за них даже установили штраф в 700 евро для тех, кто пьет горячительные напитки в общественном месте.

Германия