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Откуда приезжают самые невоспитанные туристы

Мария Иглина
46 минут назад

Принято считать, что русские туристы — самые невоспитанные. Однако на деле это совсем не так. "Рамблер" расскажет из каких еще стран приезжают на отдых невоспитанные туристы.

Откуда приезжают самые невоспитанные туристы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Китай

Первое место в топе невоспитанности занимают китайцы. Зачастую в той или иной стране их практически всегда можно заметить в большой группе людей. Следовательно, где они — там шумно. Также не только русские набирают невероятное количество еды со шведского стола, а еще и китайцы. А по наблюдениям некоторых туристов, они нередко на прием пищи приносят свои соуса и специи. Еще этому народу не особо понятен запрет на фотографию, они все равно могут спокойно достать смартфон и сделать несколько снимков.

Великобритания

На втором месте расположились британцы. Проблемными они становятся под воздействием пусть даже небольшой порции алкоголя. Британские путешественники могут пробежаться голышом, прыгнуть в бассейн с балкона и не только. На хорватском острове Хвар из-за них даже установили штраф в 700 евро для тех, кто пьет горячительные напитки в общественном месте.

Германия

Третье место осталось за немцами. В путешествии зачастую вы можете наблюдать сцену, как они ссорятся с персоналом, например, гостиницы или кафе. Иногда претензии немцев абсурдны. Так, известна история, когда один немецкий турист каждый вечер заказывал по три кружки пива и фиксировал каждый недолив. И позже, уже из дома, она написал жалобу на отель, указав, какое в точности количество пива ему не долили.

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