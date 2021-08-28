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3 безвизовых направления для бархатного сезона

Мария Иглина
24 минуты назад

Бархатный сезон — отличное время, чтобы спланировать очередное путешествие. "Рамблер" расскажет о нескольких местах, которые уже открыты для российских туристов и куда не придется оформлять визу.

3 безвизовых направления для бархатного сезона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Марокко

В Марокко каждый найдет себе занятия по душе. Например, здесь вы можете отдохнуть на одном из райских пляжей, поплавать в море или океане или же прогуляться по пустыне и посетить ночной Марракеш.

В Марокко без визы можно находиться до 90 дней. А на границе необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Барбадос

На остров с коралловыми рифами, теплым климатом и белоснежным песком едут за ровным загаром и отдыхом возле Атлантического океана. Сам Барбадос можно объехать всего за пару часов и провести время в одном из заповедников с тропическими животными и растениями.

Без визы в этом месте можно находиться до 28 дней. Полностью вакцинированные туристы могут свободно перемещаться по острову без соблюдения карантина. .

Маврикий

Путешественников ждет не только пляжный отдых на берегу Индийского моря, но и множество активностей. На Маврикий едут любители дайвинга и экстремального отдыха со всего мира. Стоит отметить, что Всемирный совет путешествий и туризма признал южноафриканское государство безопасным в отношении коронавирусной инфекции.

На острове можно находиться до 90 дней. При въезде в страну вас попросят предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест (детям до 18 лет требуется только отрицательный результат ПЦР-теста).

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