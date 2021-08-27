Россияне съездили в августе на отдых в Абхазию и остались недовольны уровнем туризма и тем, как относятся к отдыхающим на курорте. "Рамблер" делится историями нескольких путешественников.
Так, одна россиянка вместе с компанией сняла в Сухуме квартиру на неделю. Однако каждый день в их доме отключали свет.
"Воды не было от слова совсем. Нас было 8 человек и ежедневно мы дежурили у крана, чтобы набрать в 5-литровые бутылки хоть сколько то воды. Звонили хозяйке Аиде по поводу воды, движений ноль. Пришлось съехать раньше на сутки, потому что жить без воды на отдыхе - это трудно, ни нормально в туалет сходить, ни еды приготовить. Отдавать деньги за последние непрожитые сутки Аида отказалась. Денег нет, воды нет - все аргументы. Это было выживание, а не отдых", - рассказала путешественница на портале "Тонкости туризма".
Еще одни россияне тоже приехали на отдых в Сухум, рассчитывая на гостеприимство местных. По рассказу туристов, им все время хамили и хотели обмануть:
"Нас хотели развести на 1000 рублей на якобы быстрое прохождение границы. Мы отказались, на что сразу посыпались оскорбления о трусости ! Причем границу мы прошли в общей сложности за час".
Кроме того, по их словам, несмотря на красивую природу, в Абхазии очень грязно, "дорога вся в фекалиях", а в море сливается канализация:
"Море грязное, вся канализация и грязные потоки с горных рек стекают в море! Кавказского гостеприимства мы к сожалению невидали! Очень жаль, что такой красивый уголок земли в таких ленивых руках!"
Поведение местных жителей возмутило и других российских туристов, которые отдыхали в Гагре:
"Больше никогда в жизни мы туда не поедем. Сервис в кафе ужасный, все грязно, мусорных ведер нет по городу, все ходят в аптеку с одинаковыми симптомами: тошнота, диарея и температура. Машины для экскурсий древние и плохо выглядят. Абхазцы лишнего движения не сделают сами. Вообще не приветливый народ!!! Все делают на "отвали". Все, что показывают блогеры в видео - ложь!" - заключили они.