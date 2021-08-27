«Абхазцы лишнего движения не сделают сами»

"Воды не было от слова совсем. Нас было 8 человек и ежедневно мы дежурили у крана, чтобы набрать в 5-литровые бутылки хоть сколько то воды. Звонили хозяйке Аиде по поводу воды, движений ноль. Пришлось съехать раньше на сутки, потому что жить без воды на отдыхе - это трудно, ни нормально в туалет сходить, ни еды приготовить. Отдавать деньги за последние непрожитые сутки Аида отказалась. Денег нет, воды нет - все аргументы. Это было выживание, а не отдых", - рассказала путешественница на портале "Тонкости туризма".