Чем Танзания опасна для туристов

За последний год Танзанию посетили множество туристов, в том числе и российских. В этой стране в Восточной Африке есть ряд интересных и нетронутых цивилизацией мест, однако во время путешествия стоит быть максимально осторожным и внимательным. "Рамблер" расскажет, о чем следует знать перед поездкой в Танзанию.

Преступность стала для Танзании серьезной проблемой, и туристам следует помнить об этом и проявлять осторожность. В некоторых городах уличные преступления стали нормой: хулиганство, угон машин, нападения на машины и вооруженные ограбления.

Многие не советуют путешественникам брать с собой большое количество наличных денег, а паспорта, ювелирные украшения, авиабилеты рекомендуется оставлять в сейфах отелей и других безопасных местах. А кредитными картами из-за опасности мошенничества следует пользоваться только в проверенных отелях.

Несмотря на то, что правительство Танзании усилило меры по обеспечению безопасности в национальных парках и заповедниках, риск стать жертвой вооруженного нападения в этих местах все еще велик.

Что касается различных заболеваний, то перед путешествиям туристам советуют привиться против столбняка, брюшного тифа и гепатита A. Иногда в Танзании фиксируются вспышки менингококкового менингита, тифа, малярии и чумы. В сельских районах встречаются случаи заражения африканской лихорадкой.