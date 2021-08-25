Что можно ждать от путешествия в Италию осенью 2021 года

В связи с сохраняющейся угрозой штамма «Дельта», всех путешественников предупреждают: усиленные меры безопасности могут быть приняты в любой момент без предварительного уведомления. Так что же можно ожидать от поездки в Италию в этом году?

Кто может въехать в Италию?

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Италия приняла цифровой сертификат ЕС COVID, который фактически открыл свободное передвижение европейцев внутри всего блока. Документ может быть цифровым или бумажным, самое главное, он указывает, что владелец соответствует условиям для поездки: полностью вакцинирован — последняя доза введена не менее чем за 14 дней до вылета, или выздоровел от COVID-19, или имеет отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Независимо от того, откуда вы едете, на въезде в Италию вам нужно будет предъявить этот сертификат. Это связано с тем, что Италия не классифицирует страны и регионы по зонам риска в соответствии с рекомендациями ЕС. У итальянцев своя собственная система классификации. Таким образом, даже если вы прибываете из страны ЕС, которая классифицируется как «зеленая» в системе светофоров Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, предъявить цифровой сертификат COVID на границе с Италией все равно придется.

А если поехать из страны, не входящей в ЕС?

Италия применяет различные пограничные ограничения для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в ЕС, в зависимости от ситуации с COVID-19. Туристам из стран, которые Италия классифицирует как «страны с низким уровнем риска», разрешается въезд в Италию при условии, что они смогут доказать, что они полностью вакцинированы, или недавно получили отрицательный результат теста на COVID-19, или выздоровели от вируса. Правда, таких стран немного: США, Канада, Израиль и Япония.

Даже британцам предписан пятидневный карантин по прибытии с обязательным тестированием по крайней мере до 30 августа. А путешественникам из Индии, Бангладеш, Бразилии и Шри-Ланки, во въезде скорее всего будет отказано, если нет веских причин для поездки.

Россия находится в группе 4 — попасть в Италию можно только в ограниченном числе случаев: учеба, лечение, бизнес-приглашение и т.п. По прибытии — 10-дневная изоляция, затем — контрольный ПЦР-тест.

Какие вакцины одобрены Италией?

Италия требует, чтобы путешественники были полностью вакцинированы обеими дозами вакцины, сертифицированной EMA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca; или однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

Дети в возрасте до шести лет освобождаются от всех требований по вакцинации, тестированию или карантину в Италии. Однако дети в возрасте от шести до 18 лет должны представить отрицательный результат теста на COVID-19 до прибытия.

Другие требования

Всем прибывающим необходимо предварительно заполнить форму поиска пассажиров, независимо от их статуса вакцинации или пункта отправления.

Зачем в Италии нужен зеленый пропуск?

Большинство культурных достопримечательностей Италии, доступно только при наличии зеленого пропуска. Документ подтверждает, что владелец был вакцинирован, выздоровел от COVID-19 или недавно получил отрицательный результат теста. Вход в закрытые помещения, такие как музеи, футбольные стадионы, спортивные залы, тематические парки, спа-салоны, бассейны и театры возможен также только по пропуску, так же, как в бары и рестораны. С 1 сентября к ним присоединится и общественный транспорт.

Въезжающие из других стран ЕС могут предъявить свой «домашний» цифровой сертификат COVID ЕС. Правительство Италии подтвердило, что оно будет принимать официальные документы по COVID, которые были выданы в Канаде, Великобритании, Японии и Израиле. Если вы не вакцинированы, вам необходимо пройти ПЦР-тест или тест на антитела.

Что сегодня открыто в Италии?

Практически все величайшие произведения искусства, архитектуры, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, доступны для туристов — регионы Италии теперь классифицируются как «белые зоны», то есть зоны очень низкого риска. Большинство ограничений уже снято, но в общественных местах по-прежнему действуют правила безопасного дистанцирования, а также требование носить маски в местах массового скопления людей на открытом воздухе, в общественном транспорте и в закрытых общественных пространствах.

Питание во внутренних залах вернулось в итальянские рестораны, кафе, бары, кафе-мороженое и кондитерские. Действуют некоторые ограничения на вместимость, но общее правило — не более шести человек за столом. Всем, кто хочет есть внутри, необходимо предъявить доказательства вакцинации, выздоровления от COVID-19 или недавний отрицательный тест — короче зеленый пропуск.