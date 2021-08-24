По следам хоббитов: где снимали культовые фильмы

Кинотуризм, или Set jetting, не теряет актуальности: экскурсии по местам, где снимали культовые фильмы и сериалы, с каждым годом все больше и больше привлекают туристов со всего мира. «Рамблер» собрал самые популярные маршруты по местам съемок популярных кинофраншиз.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Одним из самых популярных туристических направлений стали места съемок фильмов о Гарри Поттере. Это неудивительно: миллионы подростков по всему миру мечтали получить заветное письмо-приглашение в Хогвартс. Конечно же, разочарованию не было предела, когда их одиннадцатый день рождения миновал, а сова так и не прилетела. Скрасить горечь обиды могла только поездка на «Хогвартс-экспрессе», который запустили в Великобритании из Оксфорда до Карлайла и обратно. В программу туров по «местам Гарри Поттера» также входят посещение Лондонского зоопарка, рынок Боро и другие места, в которых проходили съемки эпизодов фильма.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"

Еще один востребованный киномаршрут - места съемок «Властелина колец». После выхода трилогии количество туристов в Новой Зеландии выросло на 30%. Путешественникам предлагают экскурсии по норам хоббитов, посещение знаковых мест из фильма, а также прыжки с парашютом, пейнтбол и вертолётные прогулки. Кстати, в Новой Зеландии в заливе Лаялл снимали и все версии Кинг Конга.

Кадр из фильма "Хоббит"

Пользуется популярностью среди киноманов и часовня Рослин в Эдинбурге (Великобритания): после премьеры фильма «Код да Винчи» на стене часовни даже повесили табличку: «Подземных ходов, показанных в фильме «Код да Винчи», не существует».

Не оставит никого равнодушным и тур по Карибским островам. Съемки фильмов о Джеке Воробье («Пираты Карибского моря»), а также таких картин, как «Остаться в живых», «Хищник», «Крестный отец», «Гавана», сделали острова настоящим раем для туристов.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Еще одно место, которое привлекает путешественников со всего мира – провинция Хунань в Китае. Огромные каменные столбы над тропическим лесом, водопады и гигантская система пещер покорили голливудского режиссера Джеймса Кэмерона – в провинции Хунань отсняли большинство сцен из «Аватара».