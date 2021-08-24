Отсутствие «жертвы» приведет к беде: странные фестивали

В Индии на религиозном фестивале Багваль (его проводят в штате Уттаракханд) во время бросания камней друг в друга пострадало больше 70 человек. Отметим, что Верховный суд штата еще в 2013 году постановил использовать во время праздничного ритуала фрукты и цветы, но местные жители отказались от мирной альтернативы, заявив, что отсутствие «кровавой жертвы» божеству приведет к беде. По горячим следам «Рамблер» собрал и другие странные фестивали, которые удивят даже бывалых путешественников.
Ежегодный праздник, который проходит в последнюю среду августа в испанском городе Буньоль. Сложно поверить, но путешественники со всех стран приезжают в страну, чтобы только принять участие в «помидорных боях» (да-да, вы все верно поняли»). Правила «томатной битвы» просты: раздавить овощ прежде, чем кинуть, чтобы случайно не нанести кому-нибудь травму. Кроме этого фееричного сражения (оно длится ровно час) в этот день по всему городу выступают артисты, устраиваются шоу-программы и пускаются фейерверки.
Тысячи двойников Элвиса Пресли ежегодно приезжают в австралийский городок Паркс, чтобы отдать дань кумиру и доказать, что он жив. Фестиваль приурочен ко дню рождения короля рок-н-ролла (8 января). Во время праздника проходит парад Элвисов, конкурс «мисс Присцилла» (за звание лучшей жены музыканта), а также множество концертов, выступлений и шоу, посвященных звезде – и, конечно, же буквально из каждого переулка звучит бессмертная музыка самого Пресли. Кстати, аналогичные мероприятия проходят в Великобритании и Лас-Вегасе.
Хотите добавить в жизнь чего-нибудь мистического – в Нью-Йорке (на полуострове Кони-Айленд) каждое лето проходит крупнейший арт-парад морских существ. Тысячи участников фестиваля выходят на улицы города в костюмах русалок, Посейдонов, акул и других обитателей водных глубин. На этом празднике все танцуют, участвуют в различным тематических конкурсах, да и просто расслабляются и наслаждаются моментом.
Помните, как Рапунцель мечтала на свой день рождения увидеть «огоньки», за которыми она каждый год наблюдала из окна своей темницы. Так вот, Фестиваль небесных фонариков действительно существует, хоть и никак не связан с принцессой из мультфильма. Праздник проходит в Таиланде – в этот день местные жители и туристы со всего света запускают в небо тысячи и тысячи фонариков. Согласно местным преданиям, запущенный «огонек» может вернуть любовь или исполнить заветное желание, поэтому весь праздник буквально пропитан светом и теплом во всех смыслах.
Вот уж умеют удивить испанцы: фестиваль El Salto del Colacho («Дьявольский прыжок») ежегодно проходит в Испании. Взрослые мужчины переодеваются в красно-желтые костюмы, берут в руки дубинки или вилы и перепрыгивают через младенцев (их кладут на матрасы прямо посреди улицы). Идея ритуала состоит в том, что при прыжке зло якобы следует за импровизированными дьяволами и души младенцев очищаются. Главное условие – чтобы дети были рождены именно в год проведения мероприятия. Фестиваль считается одним из самых опасных мире, но за всю его многовековую историю ни один младенец не пострадал.