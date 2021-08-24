Отсутствие «жертвы» приведет к беде: странные фестивали

В Индии на религиозном фестивале Багваль (его проводят в штате Уттаракханд) во время бросания камней друг в друга пострадало больше 70 человек. Отметим, что Верховный суд штата еще в 2013 году постановил использовать во время праздничного ритуала фрукты и цветы, но местные жители отказались от мирной альтернативы, заявив, что отсутствие «кровавой жертвы» божеству приведет к беде. По горячим следам «Рамблер» собрал и другие странные фестивали, которые удивят даже бывалых путешественников.

La Tomatina (Томатина)

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Ежегодный праздник, который проходит в последнюю среду августа в испанском городе Буньоль. Сложно поверить, но путешественники со всех стран приезжают в страну, чтобы только принять участие в «помидорных боях» (да-да, вы все верно поняли»). Правила «томатной битвы» просты: раздавить овощ прежде, чем кинуть, чтобы случайно не нанести кому-нибудь травму. Кроме этого фееричного сражения (оно длится ровно час) в этот день по всему городу выступают артисты, устраиваются шоу-программы и пускаются фейерверки.

Parkes Elvis Festival (Парад в честь Элвиса Пресли)

Тысячи двойников Элвиса Пресли ежегодно приезжают в австралийский городок Паркс, чтобы отдать дань кумиру и доказать, что он жив. Фестиваль приурочен ко дню рождения короля рок-н-ролла (8 января). Во время праздника проходит парад Элвисов, конкурс «мисс Присцилла» (за звание лучшей жены музыканта), а также множество концертов, выступлений и шоу, посвященных звезде – и, конечно, же буквально из каждого переулка звучит бессмертная музыка самого Пресли. Кстати, аналогичные мероприятия проходят в Великобритании и Лас-Вегасе.

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Mermaid Parade (Фестиваль русалок)

Хотите добавить в жизнь чего-нибудь мистического – в Нью-Йорке (на полуострове Кони-Айленд) каждое лето проходит крупнейший арт-парад морских существ. Тысячи участников фестиваля выходят на улицы города в костюмах русалок, Посейдонов, акул и других обитателей водных глубин. На этом празднике все танцуют, участвуют в различным тематических конкурсах, да и просто расслабляются и наслаждаются моментом.

Yi Peng (Фестиваль небесных фонариков)

Помните, как Рапунцель мечтала на свой день рождения увидеть «огоньки», за которыми она каждый год наблюдала из окна своей темницы. Так вот, Фестиваль небесных фонариков действительно существует, хоть и никак не связан с принцессой из мультфильма. Праздник проходит в Таиланде – в этот день местные жители и туристы со всего света запускают в небо тысячи и тысячи фонариков. Согласно местным преданиям, запущенный «огонек» может вернуть любовь или исполнить заветное желание, поэтому весь праздник буквально пропитан светом и теплом во всех смыслах.

El Salto del Colacho (Фестиваль прыжков через детей)