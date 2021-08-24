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«Сам доигрался»: за что в Абхазии «наказали» туриста

Диана Товсепова
1 час назад

В очередное "коронавирусное" лето "открытые" курорты пользуются особой популярностью у россиян. Абхазия уже много лет не видела такого большого потока туристов. Конечно, кавказская республика встречает гостей по традиции радушно, но не обходится и без неприятных ситуаций.

«Сам доигрался»: за что в Абхазии «наказали» туриста
Фото: Кадр из фильма "Непосредственно Каха"Кадр из фильма "Непосредственно Каха"

Как выяснил "Рамблер", один из российских туристов угодил в драку с гидами и экскурсоводами в Абхазии.

Оказалось, что ситуация произошла на одном из популярных экскурсионных маршрутов, недалеко от озера Рица.

Так, мужчина, состоявший в туристической группе из Сочи, попал в передрягу.

"Когда мы обернулись, увидели, что местный водитель бьет мужчину из нашей группы. Подняли шум, но его поддержали остальные...

Только позже мы узнали в чем было дело...", — рассказал один из туристов.

Выяснилось, что мужчина всю дорогу вел себя вызывающе.

"Сам доигрался. Когда мы приехали к озеру, он опять был недовольный. Стал кричать, что "Абхазия на *** ему не нужна и озеро это тоже". Водитель сказал, что здесь лучше не стоит так разговаривать. На это он развернулся и послал водителя на три буквы. Водитель, долго не думая, просто ударил его... и началось", — рассказала женщина из группы.

Позже дерущихся растащили, но у всей группы остался неприятный осадок от поездки.

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