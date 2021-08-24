«Сам доигрался»: за что в Абхазии «наказали» туриста

"Сам доигрался. Когда мы приехали к озеру, он опять был недовольный. Стал кричать, что "Абхазия на *** ему не нужна и озеро это тоже". Водитель сказал, что здесь лучше не стоит так разговаривать. На это он развернулся и послал водителя на три буквы. Водитель, долго не думая, просто ударил его... и началось", — рассказала женщина из группы.