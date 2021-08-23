«Задыхались в номерах»: где сейчас бушуют пожары

Аномальная жара в 2021 году спровоцировала разрушительные пожары по всему миру. Жертвами стихии стали не только местные жители пострадавших регионов, но и туристы, которые буквально оказались запертыми в своих номерах. «Рамблер» собрал страны, в которых по-прежнему бушуют пожары.

Фото: Legion-media Legion-media

С огненной стихией в России борются уже несколько месяцев, однако ситуация все еще остается чрезвычайной. На данный момент тушение лесных пожаров продолжается в 25 регионах страны: в Башкирии, Коми, Мордовии и других. В Марий Эл площадь возгорания превысила 30 гектаров. С территории республики экстренно эвакуируют местных жителей, туристов и детей, которые отдыхали в летних лагерях. С огнем пытаются справиться и в Якутии: по последним данным пожарным удалось за сутки ликвидировать 28 из 64 природных пожаров. Также удалось справиться с огненной стихией и вблизи местных населенных пунктов.

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В Греции огонь охватил север острова Эвбея (второй по величине греческий остров после Крита) – уже более двух тысяч местных жителей и туристов спешно эвакуировались на материк. Сейчас остров окутан удушающим дымом, там сгорели сотни домов и пострадали линии электропередач. Также пожары бушуют и в континентальной части страны. В борьбе с огнем участвуют не только пожарные, но и армии, местные жители, а также спасатели из Германии, Сербии, Британии, Испании и ряда других стран.

Лесные пожары уже добрались и до других европейских стран: так, огонь охватил юг Франции. Как пишут местные СМИ, пламя быстро распространилось на многие гектары из-за сильного ветра и высоких температур. Одним из пострадавших стал британский актер Эдди Рэдмейн: его дом стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел во время лесных пожаров на Лазурном берегу.

Летом 2021 года с разрушительной стихией столкнулись и в США: в середине июля произошло возгорание лесов в Калифорнии. Вскоре огонь охватил больше 200 тысяч гектаров – этот пожар уже назвали крупнейшим в истории штата. Пламя уже полностью уничтожило исторический городок Гринвилл. Чтобы снизить риск распространения огненной стихии, в Калифорнии отключили электричество почти в 50 тысячах домов. Также уже были эвакуированы около 30 тысяч местных жителей.