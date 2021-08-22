Новые ограничения: стоит ли ехать в Грузию

Грузия - одно из любимых направлений россиян. Из-за прекращения прямого авиасообщения попасть в страну стало сложнее, однако многих длительный полет с пересадками не смущает. "Рамблер" рассказывает, стоит ли ехать туда сейчас и какие могут возникнуть сложности.

Требования

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Чтобы попасть в Грузию, необходимо предоставить документ о вакцинации, либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прилета. В принципе, правила, как и везде, только на третий день пребывания в стране нужно еще раз сделать тест на коронавирус в местных лабораториях, иначе при выезде туристу выпишут штраф (вакцинированных это требование не касается). Еще перед пересечением границы необходимо заполнить онлайн анкету. Ее спрашивают при повторной регистрации в пересадочном пункте.

Стоимость авиабилетов

Стоимость билетов на конец августа, согласно данным Aviasales, начинается от 9314 рублей без багажа. Это рейс из Москвы в Тбилиси с 19-часовой пересадкой в Анталье. Есть и более удобные варианты, но стоят они дороже. Так, 26 августа можно улететь в Тбилиси за 13203 рубля. Этот путь займет 5 часов 40 минут с пересадкой в Ереване. Есть рейс, на котором пассажиры даже не выходят из самолета, но он стоит уже 18805 рублей. Сухопутная граница открыта только с грузинской стороны, то есть россияне не могут въехать в страну на автомобиле, но могут спокойно выехать.

Есть надежда, что в будущем Россия все-таки возобновит прямые рейсы в Грузию. Этого ждут как сами путешественники, так и туристические агентства. В начале августа, как сообщает ТАСС, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия готова "к восстановлению отношений между нашими государствами в той степени, в какой к этому готова грузинская сторона". Но подобные разговоры длятся долго, а конкретных действий стороны не предпринимают.

Ограничения

Что касается ограничений, всю весну в Грузии был строгий комендантский час. После 21:00 находиться на улицах было запрещено. Однако летом власти ослабили ограничения, вечеринки вернулись, а вместе с ними и всплеск ковида. Как пишет газета The New York Times, 21 августа Грузия вышла на первое место по суточному показателю смертности и заражаемости коронавирусом. Из-за роста заболеваемости власти были вынуждены вернуться к стратегии запретов.

С 14 августа по 4 сентября остановлена работа муниципального транспорта, из-за чего резко выросли цены на такси. Хотя туристы из Москвы вряд ли это заметят. По сравнению со столичными ценами, такси в Грузии стоит очень мало (15-минутная поездка может обойтись меньше чем в 100 рублей). Ограничения коснулись и работы ресторанов. Как минимум до начала сентября они будут открыты только до 23:00. Кроме того, на этот период отменяются все массовые вечеринки. И, конечно, маски. С 17 августа вновь ввели масочный режим на улицах. За отсутствие средства индивидуальной защиты туристов тоже могут оштрафовать. С этой целью по улицам Тбилиси ходит специальный патруль.

Итог

Если вы собрались в Грузию, будьте готовы:

переплатить за перелет с пересадкой (RIP эпоха дешевых авиабилетов); к лишним тратам на ПЦР-тесты; отказаться от ночных вечеринок; носить маску везде и всегда, кроме сна.