16 туристических мест, которые явно переоценены

Когда мы разглядываем рекламные брошюры и туристические гиды различных мест, так и хочется отправиться туда поскорее! Однако в реальности посещение таких мест может оказаться не таким впечатляющим, как мы себе представляли.
Пользователи Reddit делятся своими впечатлениями о посещении популярных достопримечательностей в надежде, что кого-то это убережет от опрометчивого шага, и он потратит деньги на более удачное путешествие.
«Если вы действительно хотите весь день провести в здании с кондиционированным воздухом, затем отправиться на подземную автостоянку с кондиционированным воздухом, чтобы сесть в автомобиль с кондиционированным воздухом, чтобы поехать на другую подземную автостоянку с кондиционированным воздухом другого здания с кондиционированным воздухом, то в этом случае у вас есть подходящий город!»
«Самое разочаровывающее место на Земле, покрытое грязью и мочой».
«Кроме маленькой площади с башней, где каждый делает одни и те же глупые снимки, а другие ребята пытаются продать вам игрушки, остальная часть города никакая. Вы в Тоскане — отправляйтесь в любой городок, и вы получите от него гораздо больше удовольствия!»
«Вся красота и восхищение древней цивилизацией полностью затмевается тем, насколько ужасна современная цивилизация. Подумайте о всех худших характеристиках Индии, а затем добавьте к этому песок».
«Он был прекрасен 10 лет назад, но сейчас он разрушен инфлюенсерами».
«Вам не разрешают подходить к нему слишком близко, чтобы помочь сохранить его. В любом случае вы получите такой же хороший вид на него с шоссе, как если бы вы стояли в очереди и платили за то, чтобы пойти посмотреть. Я ценю то, что он из себя представляет, но если вы посмотрите о нем видео на YouTube, то получите более персональный и близкий опыт, чем если отправитесь туда на самом деле».
«Вы можете купить пиво того же бренда и в том же количестве в любом другом месте Мюнхена. Карнавальные аттракционы переполнены, цены на них завышены, еда приличная, но тоже по завышенной цене Я мог бы продолжить. Октоберфест — повсюду».
«Да, он красивый, но он также переполнен людьми, что разрушает всякое спокойствие. И все, что можно увидеть, видно на фотографиях, которые вы видели раньше тысячу раз. Внутри темно, неожиданно малолюдно и поэтому вы торопитесь выйти на улицу. Форт Агра, находящийся напротив Тадж-Махала, не менее великолепен, ярок и богат историей. Мне он понравился больше».
«Это просто маленькая картина, которая висит довольно далеко в зале, переполненном туристами. Не поймите меня неправильно, это прекрасная, знаковая картина, но не стоит посещать Лувр только ради «Моны Лизы». Большинство других произведений искусства в этом музее более впечатляющи, чем эта картина».
«Люди просто платят шерпам за то, чтобы те таскали их снаряжение и обходили опасные места. У многих есть отапливаемые палатки. Очередь, чтобы сфотографироваться на вершине горы, может быть экстремально длинной и опасной, потому что люди не привыкли к такой высоте».
«Более грязной дороги я не видел»
«У японцев настолько романтизированный образ Франции, что у них на самом деле есть термин «парижский синдром» для обозначения внезапного шока, который испытывают японские туристы, когда видят, что Франция не такая, как они ее себе представляли».
«Таймс-сквер на новогодние праздники. Если вы знаете, то знаете».
«Я ничего не выиграл в Лас-Вегасе. Было прикольно видеть тематические отели, но кроме этого это просто бездушный город с завышенными ценами, созданный для того, чтобы вас развлекать «.
«Это место с самым большим культурным дефицитом, которые вы когда-либо видели».
«Если вы в Дублине, то держитесь подальше от Temple Bar. В нем смехотворно высокие цены, и он совсем не похож на настоящий ирландский паб».