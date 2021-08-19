16 туристических мест, которые явно переоценены

Когда мы разглядываем рекламные брошюры и туристические гиды различных мест, так и хочется отправиться туда поскорее! Однако в реальности посещение таких мест может оказаться не таким впечатляющим, как мы себе представляли.

Пользователи Red­dit делятся своими впечатлениями о посещении популярных достопримечательностей в надежде, что кого-то это убережет от опрометчивого шага, и он потратит деньги на более удачное путешествие.

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Дубай

«Если вы действительно хотите весь день провести в здании с кондиционированным воздухом, затем отправиться на подземную автостоянку с кондиционированным воздухом, чтобы сесть в автомобиль с кондиционированным воздухом, чтобы поехать на другую подземную автостоянку с кондиционированным воздухом другого здания с кондиционированным воздухом, то в этом случае у вас есть подходящий город!»

Голливуд

«Самое разочаровывающее место на Земле, покрытое грязью и мочой».

Пиза, Италия

«Кроме маленькой площади с башней, где каждый делает одни и те же глупые снимки, а другие ребята пытаются продать вам игрушки, остальная часть города никакая. Вы в Тоскане — отправляйтесь в любой городок, и вы получите от него гораздо больше удовольствия!»

Египет

«Вся красота и восхищение древней цивилизацией полностью затмевается тем, насколько ужасна современная цивилизация. Подумайте о всех худших характеристиках Индии, а затем добавьте к этому песок».

Бали

«Он был прекрасен 10 лет назад, но сейчас он разрушен инфлюенсерами».

Стоунхендж

«Вам не разрешают подходить к нему слишком близко, чтобы помочь сохранить его. В любом случае вы получите такой же хороший вид на него с шоссе, как если бы вы стояли в очереди и платили за то, чтобы пойти посмотреть. Я ценю то, что он из себя представляет, но если вы посмотрите о нем видео на YouTube, то получите более персональный и близкий опыт, чем если отправитесь туда на самом деле».

«Октоберфест»

«Вы можете купить пиво того же бренда и в том же количестве в любом другом месте Мюнхена. Карнавальные аттракционы переполнены, цены на них завышены, еда приличная, но тоже по завышенной цене Я мог бы продолжить. Октоберфест — повсюду».

Тадж-Махал, Индия

«Да, он красивый, но он также переполнен людьми, что разрушает всякое спокойствие. И все, что можно увидеть, видно на фотографиях, которые вы видели раньше тысячу раз. Внутри темно, неожиданно малолюдно и поэтому вы торопитесь выйти на улицу. Форт Агра, находящийся напротив Тадж-Махала, не менее великолепен, ярок и богат историей. Мне он понравился больше».

Картина «Мона Лиза» в Лувре, Париж, Франция

«Это просто маленькая картина, которая висит довольно далеко в зале, переполненном туристами. Не поймите меня неправильно, это прекрасная, знаковая картина, но не стоит посещать Лувр только ради «Моны Лизы». Большинство других произведений искусства в этом музее более впечатляющи, чем эта картина».

Вершина Эвереста

«Люди просто платят шерпам за то, чтобы те таскали их снаряжение и обходили опасные места. У многих есть отапливаемые палатки. Очередь, чтобы сфотографироваться на вершине горы, может быть экстремально длинной и опасной, потому что люди не привыкли к такой высоте».

Аллея славы в Голливуде

«Более грязной дороги я не видел»

Эйфелева башня, Париж

«У японцев настолько романтизированный образ Франции, что у них на самом деле есть термин «парижский синдром» для обозначения внезапного шока, который испытывают японские туристы, когда видят, что Франция не такая, как они ее себе представляли».

Новый год на Таймс-сквер, Нью-Йорк

«Таймс-сквер на новогодние праздники. Если вы знаете, то знаете».

Лас-Вегас, США

«Я ничего не выиграл в Лас-Вегасе. Было прикольно видеть тематические отели, но кроме этого это просто бездушный город с завышенными ценами, созданный для того, чтобы вас развлекать «.

ОАЭ

«Это место с самым большим культурным дефицитом, которые вы когда-либо видели».

Temple Bar, Дублин, Ирландия