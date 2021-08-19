Как сэкономить при покупке билетов на самолет

Экономить на билетах не так-то просто. Однако существует целый ряд действий, которые могут привести к желанному результату. "Рамблер" узнал, что нужно сделать, чтобы платить за билет меньше.

Используйте бонусы

Многие банки и крупные маркет-плейсы возвращают за покупки кешбэк баллами, а иногда и милями. Иногда эта опция работает, если пользоваться кредиткой. Иногда при покупке определенных товаров. В любом случае необходимо присматриваться к акциям, которые запускают партнеры, так с помощью них реально можно здорово сэкономить.

Читайте социальные сети компании

Если вы летаете определенной авиакомпанией или доверяете определенному сервису покупки билетов, подпишитесь на них в социальных сетях. Обычно SMM-менеджеры первыми узнают и публикуют новости компаний, будь то скидки или горящие путевки. А иногда крупные бренды проводят конкурсы в социальных сетях и билет и вовсе может достаться бесплатно.

Соседний город и даты

Отпуск — это практически кубик-рубик, необходимо постоянно менять ходы, чтобы прийти к успеху. Поэтому всегда стоит лишний раз проверить стоимость билетов из соседнего аэропорта. Например, вылет из Москвы всегда обходится жителям города дороже, чем вылет из любого другого города России.

Не забывайте смотреть и разные даты, В некоторые дни в аэропорте настоящий аншлаг. Самые дорогие билеты всегда с пятницы по понедельник, а самые дешевые — по вторникам и средам. Ранние утренние и ночные вылеты тоже всегда стабильно дешевле.

Ищите чартеры

Чартеры летают на курорты и только в высокий сезон. Туристические компании выкупают места на самолетах, и если путевки не продаются, билеты выставляют на продажу по минимальной цене.