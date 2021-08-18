Среди путешественников ходит много баек о том, что за неудачную фотографию северокорейской достопримечательности можно попасть в тюрьму. «Рамблер» разбирается, можно ли делать в КНДР снимки для себя.

Вариант первый: ни в коем случае

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Диана Фердман, руководитель туристической компании «Бельмаре», дала комментарий редакции «Рамблера». По мнению эксперта, фотографировать в Северной Корее строго запрещено.

«В Северной Корее не просто нельзя фотографироваться. В аэропорту у всех забирают телефоны, фотоаппараты, любые устройства, на которые можно в принципе снимать. Когда возвращаешься домой, их забирают, поэтому даже если захочется сделать снимок, такой возможности не будет».

Вариант второй: можно, но осторожно

На сайте американского агентства Uri Tours, которое посвящено турам в Северную Корею, есть отдельный раздел «Можно ли фотографировать в Северной Корее» (дата публикации — 15 апреля 2020). В первом абзаце сказано, что снимать никто не запрещает, однако есть ограничения, что и как фотографировать.

«Вопреки распространенному мнению, фотографировать в Северной Корее разрешено. Свободу фотографировать ограничивают меньше, чем ожидает большинство путешественников. Однако есть правила, которые должны строго соблюдаться всеми посетителями Северной Кореи».

Согласно статье, нельзя снимать армейских служащих (к примеру, в аэропорту), военных и все, что связано с этой отраслью; жителей без личного разрешения, в музеях и священных местах. Отдельные правила касаются кадров со статуями Ким Ир Сена или Ким Чен Ына: снимать их надо в полный рост, без масштабирования и обрезания кадра. Рядом позировать можно, но без гримас, солнечных очков и жевания чего-либо в кадре. Руки должны быть вдоль тела, а не скрещены или позади.

Кроме того, фотоаппараты и телефоны просматривают, но не у всех: пограничная служба физически не может проверить все. Если же на устройстве найдены недопустимые кадры, вам попросят их удалить.

Разрешенными фотографиями можно свободно делиться с друзьями и в соцсетях. На порталах, вроде Reddit и «Пикабу» существует масса подборок с кадрами, сделанными обычными туристами.

Совет: Пользователи советуют брать в путешествие пленочную камеру, так как ее не смогут посмотреть и попросить удалить кадры. Однако комментаторы советуют не направлять объектив на военных и на запрещенные объекты вообще — так спокойней.

В итоге