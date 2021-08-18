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Странные законы, за которые вас накажут в Австралии

Анастасия Иванова
47 минут назад

Перед посещением той или иной страны важно ознакомиться с местными законами, чтобы не попасть в неприятности, особенно, если речь идет о путешествии в Австралию. В материале "Рамблер" расскажет о самых необычных правилах этого места, которые не следует нарушать.

Странные законы, за которые вас накажут в Австралии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Пылесосить ночью

По закону, с 22:00 до 7:00 утра в будни и до 9:00 в выходные и праздники пылесосить нельзя. За такую тягу к чистоте нарушитель может получить штраф в 120 долларов. А если это будет продолжаться и дальше, то придется платить по 30 долларов каждый день.

Вызывать дождь

Такое действие может осуществить лишь специалист, получивший особое разрешение. Другой же человек, которому вздумается создать дождевые облака и поменять погодные условия, будет оштрафован на 1000 долларов или лишен свободы сроком на один год.

Продавать и арендовать холодильник

Дело в том, что если объем любого из отсеков холодильника больше 42,5 литра, то продать и арендовать его не получится. Выбрасывать такую технику также необходимо по правилам: снять все имеющиеся дверцы и крышки. Исключение только в том случае, если каждая дверца легко открывается изнутри холодильника или если он был изготовлен и импортирован в Южную Австралию до 1962 года. Максимальный штраф, предусмотренный законодательством, составляет 750 долларов.

Петь непристойные песни

Категорически запрещается на территории Австралии петь непристойные песни в общественных местах или там, где присутствуют люди, которым это не нравится. Также нельзя использовать грубые слова и жесты в общении с людьми. Наказание — штраф 10 тысяч долларов или лишение свободы на два месяца. За повторное нарушение может грозить тюрьма сроком на полгода.

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