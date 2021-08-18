Что нужно знать о медицинском туризме

Если есть возможность, выбирать нужно лучшее. Но иногда бывает так, что человек просто не знает, какой выбор у него есть.

Например, когда речь идет о зарубежных поездках, большинство подумают об отпуске или командировке. А ведь за границей можно не только отдыхать, но и лечиться.

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Что это такое

Пандемия еще раз напомнила человечеству о том, что здоровье — это самый ценный наш ресурс, который требует постоянного внимания. Неслучайно, несмотря на закрытые границы, медицинский туризм продолжает набирать обороты.

Вообще путешествия ради здоровья далеко не новшество, те самые поездки «на воды», описанные еще у классиков, — не что иное как настоящий медицинский туризм. И если раньше возможность ездить на лечение за границу была доступна исключительно аристократам, то сегодня путешествия с целью поправить здоровье стали привычной реальностью. Причем поехать можно не только на бальнеологический или минеральный курорт, где предлагают различные оздоровительные процедуры для профилактики или реабилитации после острой фазы болезни. Все чаще люди едут в клиники ради того, чтобы сделать операцию или получить курс лечения под контролем высококлассных специалистов.

Куда поехать

Когда дело касается здоровья, нельзя себе позволить невнимательность и беспечность. К выбору страны нужно подойти со всей ответственностью. На что важно обратить внимание? Во-первых, климат. Чем жарче страна, тем больше времени понадобится на акклиматизацию. Этот фактор нужно обязательно учитывать, планируя путешествие. Во-вторых, время перелета.

Лететь через Атлантику или всю Азию бывает тяжело даже для абсолютно здоровых людей, что говорить о тех, кто не так давно перенес операцию. Желательно, чтобы рейс был без пересадок.

С учетом этих факторов идеальной страной для медицинского туризма из России и стран СНГ можно считать Турцию. Страна расположена удобно, климат мягкий, авиакомпаний и рейсов много. Единственное, чего по возможности стоит избежать, — это наплыва традиционных туристов. В пиковый период лучше не лететь.

Чем еще хороша Турция

В последние годы Турция вошла в тройку стран-лидеров по медицинскому туризму. Все больше клиник здесь проходят международную сертификацию и оказывают медицинские услуги, соответствующие самым высоким стандартам. Кроме того, более половины клиник подконтрольны министерству здравоохранению. Это позволяет сдерживать рост цен на услуги при сохранении их высокого качества.

Самыми популярными направлениями в Турции стали пластическая хирургия, стоматология, офтальмология, кардиология и онкология. Причем здесь также можно пройти полное обследование и получить исчерпывающую консультацию по его итогам с рекомендациями по профилактике тех или иных заболеваний.

Ну а кроме медицины, нельзя прилететь в Турцию и не дать себе время побыть просто туристом. Обязательно стоит оставить время на неспешные прогулки по городу и даже поездки к морю, чтобы успеть побывать в красивых местах, попробовать местную кухню и насладиться буйством красок, ароматов и атмосферой вечного праздника.

Как упростить себе жизнь

Найти лучшую клинику и высоко квалифицированного врача может быть не просто. Поиски наверняка потребуют достаточно усилий и времени. Сэкономить и при этом получить результат помогут профессионалы, например, из агентства медицинского туризма Tedavi Tour, которое специализируется на подборе лечения в клиниках Стамбула, Антальи и Анкары для иностранных пациентов.

Сотрудники агентства помогут выбрать самый оптимальный вариант, для этого нужно лишь оставить заявку на сайте и заполнить подробную анкету. На основе полученных данных специалист подберет план лечения и составит план путешествия.

По запросу пациента в Tedavi Tour закажут авиабилеты, забронируют отель, предоставят трансфер из аэропорта и страховку. Кстати, необязательно лететь одному, с собой можно взять кого-то из близких — так веселее и интереснее. Но в любом случае каждого пациента сопровождает личный координатор и переводчик, который поможет решить самые разные вопросы, уточнить детали лечения, развеять сомнения и вселить уверенность.

Также на сайте Tedavi Tour можно получить бесплатную консультацию, чтобы разобраться во всех нюансах, прежде чем на что-то решиться.

Когда решение принято

Собираясь в поездку, не забудьте взять с собой результаты предыдущих обследований — это могут быть заключения УЗИ, снимки КТ или МРТ, выписки из истории болезней. Также стоит поговорить с родными и восстановить семейный анамнез, возможно, лечащему врачу понадобится информация о наследственных заболеваниях в семье, хорошо, если вы будете готовы ответить на все вопросы.