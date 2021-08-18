Почему не будет обвала цен на туры в Египет

Росавиация продолжает щедро раздавать авиакомпаниям допуски на рейсы в Египет из городов России. Выдано уже почти полтысячи разрешений, но воспользоваться ими пока нельзя. Причины редакция подробно разобрала в этой статье.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

А здесь перейдем сразу к выводу. Так как оперштаб очень жестко квотирует перевозку в Египет, обвала цен на туры не будет. Многое будет также зависеть от того, какие авиакомпании встанут на маршруты, – свои планы, например, подтвердил лоукостер «Победа».

Дайджест продолжим новостями внутреннего туризма. В Дагестане продолжают делать замечания туристам, которые появляются на людях в шортах.

С одной стороны, местные жители рады гостям, с другой – задумываются о раздаче памяток и необходимости установки предупредительных знаков в аэропорту. Кстати, в Махачкале появился новый терминал.

А в Сочи подсчитывают потери от ужесточения правил размещения в гостиницах. С 1 августа заселиться можно только с прививкой, поэтому курорт недосчитался 15% турпотока. Возможно, это одна из причин, почему авиабилеты в Сочи из Москвы сейчас можно купить недорого. Впрочем, подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» пишут, что билеты из регионов совсем недешевые. Если у вас тоже есть информация, которой вы ходите поделиться с редакцией, пишите в директ главному редактору.

В последнее время поступают новости о несчастных случаях с туристами. На Камчатке отдыхающие сорвались с вершины вулкана. А в Абхазии из глубочайшей пещеры извлекли тело сочинца, которое находилось там с ноября прошлого года. Спецоперация продолжалась 4 дня.

Новостной блок вторника редакция дополнила анализом последствий смены власти в Афганистане для туризма. Эксперты обеспокоены: весь Среднеазиатский регион рискует стать зоной нестабильности, возможны изменения авиационных маршрутов.