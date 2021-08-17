Сразу тюрьма: что нельзя делать туристам в Египте

Перед тем, как ехать в любую зарубежную страну, туристам стоит ознакомиться с ее законами, чтобы не нарваться на штраф или даже не попасть в тюрьму. Особенно стоит быть осторожными в Египте. После многолетнего запрета на авиасообщение многие могли забыть об особенностях поведения в стране. Что нельзя делать иностранцам на курортах - в материале "Рамблера".
Кораллы, ракушки, камни от достопримечательностей, - все это подбирать и увозить из Египта домой запрещено. За это предусмотрен огромный штраф - около 5000 долларов (более 367 тысяч рублей). Также обнаруженный в чемодане коралл может стать причиной, по которой туриста несколько лет не будут пускать в страну.
Находиться в состоянии алкогольного опьянения, ругаться матом и вести себя непристойно за пределами своего отеля тоже не стоит на египетских курортах. На туриста могут пожаловаться в полицию местные жители. Скорее всего, ему выпишут штраф. А за незаконное проникновение или непристойное поведение на территории археологических памятников могут даже посадить на месяц в тюрьму.
За негативные высказывания в адрес президента и действующей власти, а также о политическом строе и в целом о стране, туриста может арестовать полиция. Лучше не оскорблять никого на улице и в отеле.
В Египте запрещено фотографировать полицейских, военных, боевую технику и стратегические объекты военного назначения. В лучшем случае путешественника попросят удалить снимок и оштрафуют, в худшем - арестуют. Кроме того, нельзя фотографировать Суэцкий канал и Асуанскую плотину.