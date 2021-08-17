Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Сразу тюрьма: что нельзя делать туристам в Египте

Анастасия Иванова
2 часа назад

Перед тем, как ехать в любую зарубежную страну, туристам стоит ознакомиться с ее законами, чтобы не нарваться на штраф или даже не попасть в тюрьму. Особенно стоит быть осторожными в Египте. После многолетнего запрета на авиасообщение многие могли забыть об особенностях поведения в стране. Что нельзя делать иностранцам на курортах - в материале "Рамблера".

Сразу тюрьма: что нельзя делать туристам в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вывозить кораллы

Кораллы, ракушки, камни от достопримечательностей, - все это подбирать и увозить из Египта домой запрещено. За это предусмотрен огромный штраф - около 5000 долларов (более 367 тысяч рублей). Также обнаруженный в чемодане коралл может стать причиной, по которой туриста несколько лет не будут пускать в страну.

Ругаться и пить алкоголь в общественных местах

Находиться в состоянии алкогольного опьянения, ругаться матом и вести себя непристойно за пределами своего отеля тоже не стоит на египетских курортах. На туриста могут пожаловаться в полицию местные жители. Скорее всего, ему выпишут штраф. А за незаконное проникновение или непристойное поведение на территории археологических памятников могут даже посадить на месяц в тюрьму.

Оскорблять президента

За негативные высказывания в адрес президента и действующей власти, а также о политическом строе и в целом о стране, туриста может арестовать полиция. Лучше не оскорблять никого на улице и в отеле.

Фотографировать полицейских

В Египте запрещено фотографировать полицейских, военных, боевую технику и стратегические объекты военного назначения. В лучшем случае путешественника попросят удалить снимок и оштрафуют, в худшем - арестуют. Кроме того, нельзя фотографировать Суэцкий канал и Асуанскую плотину.

Заграница,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители