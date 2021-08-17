Что происходит на закрытом острове, кишащем змеями

Остров Кеймада-Гранди, расположенный в Бразилии, также называют "змеиный остров". Такое прозвище было дано ему не просто так. Ежегодно это место привлекает любителей острых ощущений, несмотря на то, что официально на остров прибывать людям запрещено. "Рамблер" рассказывает, что происходит на острове, кишащем змеями.

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Остров расположен в Атлантическом океане, недалеко от бразильского штата Сан-Паулу. Он имеет площадь в 43 гектара, но здесь нет ни одного обжитого людьми клочка земли. О том, что недалеко от острова жит люди, напоминает лишь маяк.

Согласно теории возникновения, остров появился более 11 тысяч лет назад. Тогда уровень воды в море поднялся, что отделило остров от материка. На нем остались змеи, которым было нечего есть, что в итоге спровоцировало агрессивность их потомков. Они расплодились и теперь обитают там.

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Островной ботропс

Это — очень редкий вид ядовитых змей. Именно они обитают на Кеймада-Гранди. По состоянию на 2016 год, ученые насчитывали 4000 особей этого вида.

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Этот вид змей имеет широкую голову, а их длина может достигать одного метра. Они питаются другими змеями, ящерицами, лягушками и перелетными птицами. Охоту им облегчает то, что они обитают на кронах деревьев и кустов, и сами они практически незаметны в природе даже с близкого расстояния.

В 7% случаев яд островного ботропса вызывает летальный исход. Среди симптомов укуса этой змеи — отказ почек, внутренние кровотечения и некроз тканей.

Попытки людей подчинить змей

Еще в начале прошлого века люди пытались отвоевать землю у змей и на острове даже удалось построить маяк в 1909 году. Однако обжить остров так и не удалось — люди покидали его после укусов змей. В 1920 году ВМФ Бразилии запретили людям высаживаться на острове. Теперь его редкими гостями бывают бразильские военные, которые раз в три года проверяют маяк, а также ученые, контролирующие популяцию змей.