Три шикарных поезда, в которых захочется остаться

Сегодня поезда уже не вызывают того трепета и ощущения чуда, но среди них все еще есть настоящие шедевры. "Рамблер" расскажет о трех купе класса люкс с необычными интерьерами.

Восточный экспресс

интерьер внутри поезда

Знаменитый поезд, ставший главным местом, где разворачиваются действия романа Агаты Кристи, обладает богатейшей историей. Первый раз класса люкс отправился по маршруту «Париж-Константинополь» в 1883 году.

За прошедший век на «Восточном экспрессе» ездили знаменитости: монархи, политики, бизнесмены, актёры и звёзды. Но сегодня к роскоши может прикоснуться любой турист.

Кстати, это был первый поезд, в каждом купе которого появилась ванная комната с горячей и холодной водой.

Ледниковый экспресс

интерьер внутри поезда

Красно-белый поезд, соединяющий железнодорожные вокзалы альпийских курортов Санкт-Мориц и Церматт поражает видами из окон. Значительную часть пути состав проходит через объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому телефонами пользоваться запрещено. В этом поезде нужно наслаждаться видами, а не благами цивилизации.

В общей сложности, поездка на знаменитом поезде занимает 7,5 часов, так как это самый медленный скоростной поезд. Особой роскоши в интерьере вы не найдете, зато увидите природную красоту за окнами.

Транссибирский экспресс «Золотой Орел»

интерьер внутри поезда

В 2007 году начал ходить первый частный туристический поезд Москва — Владивосток. Этого поезда нет в расписании — он ходит несколько ра в год по заказу туристических групп, практически всегда — интернационального состава.