Как работают мошенники при брони жилья для туристов

Несмотря на усилия сервисов бронирования жилья, мошенникам иногда удается обмануть пользователей. Что должно насторожить туриста в действиях владельца объявления, как обезопасить себя и спасти отдых?

Путешественница забронировала виллу через Airbnb и была обманута мошенниками, потеряв 3 тысячи фунтов стерлингов — около 300 тысяч рублей. Историю описывает британская газета Metro. Насколько распространена подобная схема и как себя обезопасить?

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Жертвой мошенников стала британка Лиза Шуркин. Она забронировала роскошную виллу с четырьмя спальнями и бассейном на Ибице на неделю. Девушка получила письмо с подтверждением не от Airbnb, а с почты арендодателя. Он предложил перевести депозит и стоимость одной ночи в качестве гарантии брони. Прислал ссылку для оплаты, связанную с сайтом Airbnb, — якобы у них новая платежная система. Девушка и ее друзья перевели мошеннику деньги. Мужчина пропал. В офисе Airbnb ответили, что не могут ничем помочь. Лиза в отчаянии — она много лет была заядлым пользователем сервиса. Схема не нова, хотя агрегаторы с ней борются. Объявления проходят премодерацию. Мошенники часто выставляют несуществующий туристический объект — возможно, от имени популярного аккаунта, который взломали. О других уловках рассказывает начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов:

Алексей Сизов начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» «Один из вариантов — официальный владелец, допустим, дома, который сдается, делает официально объявление на подобной платформе и ждет. Если на платформе есть уведомление о предварительном бронировании, то ему приходит, например, имейл. Если доступ к имейлу этого человека, например, стал доступен злоумышленникам, то они увидят уведомление, что некое лицо, скорее всего, с его координатами производило предварительную бронь, и мошенник по факту этого уведомления вступает в прямое взаимодействие с тем, кто эту бронь осуществил. Вторым вариантом может быть наличие у того человека, у которого пытаются забронировать, вредоносного программного обеспечения на устройстве, которое отслеживает подобные вещи. И в момент проведения бронирования мошенник, выступая под видом оригинального владельца, выходит на связь».

Владелец жилья, регистрируясь, обычно предоставляет несколько фото и паспортные данные. Внимательнее следят за новыми пользователями. У сервисов высокая комиссия для владельцев — в районе 20%. Так что выгоднее общаться с клиентами напрямую. На мошенников попадают в том числе и опытные путешественники. Так, директор по развитию платформы бронирования туров «Скидки онлайн» Игорь Блинов однажды приехал в Европу и никого и ничего не нашел по указанному адресу:

Игорь Блинов директор по развитию платформы бронирования туров «Скидки онлайн» «Когда тебе предлагают схему в обход внутренней системы самого агрегатора, — здесь нужно насторожиться. Одно дело, когда ты можешь выйти с инициативой и сказать: давайте мы как-то по-другому с вами рассчитаемся. Потому что вы платите комиссию агрегатору. А другое дело — когда тебе напрямую владелец жилья предлагает левую схему, то ты понимаешь, что ты теряешь возможность правовой защиты этой сделки. Соответственно, обращаться в дальнейшем к администраторам того же Airbnb уже теряет всякий смысл».

А вот опыт моей коллеги Маргариты Бондаренко. В ее случае все закончилось хорошо:

Маргарита Бондаренко шеф-редактор Business FM «У нас было автопутешествие из Москвы в Карелию с ночевкой в Кронштадте. Когда мы забронировали апартаменты в центре Кронштадта, хозяйка квартиры сама вышла на нас и предложила такой вариант: она закрывает бронь, а мы платим напрямую ей и это будет дешевле, так как Booking берет 20% комиссии. И мы перевели аванс ей на «Сбер». Но тут все на доверии, так как никакого подтверждения бронирования уже не получаешь. И потом не докажешь, у кого снимал квартиру. То же самое было с коттеджем на Ладожском озере, но тут мы сами нашли хозяев через соцсети и тоже 20% скидки и аванс на карту «Сбера». Под честное слово. И это за четыре месяца до поездки. Но нас не обманули».