Почему самолетам запрещено летать над Антарктидой

На планете расположены сотни зон, где запрещено летать. Крупнейший район занимает Антарктида. "Рамблер" выяснил, как появился запрет и можно ли его нарушить.

С 1959 года Антарктида – это демилитаризованная зона. Тогда великие державы договорились использовать материк лишь в мирных научно-исследовательских целях. Поэтому материк никому не принадлежит.

И официально воздушное пространство континента открыто для полетов. При этом авиакомпании предпочитают облетать Антарктиду из соображений безопасности.

Материк окружен океаном и в случае внештатных ситуаций воздушному судну будет просто некуда приземлиться. А содержание взлетной полосы на материке стоило бы огромных денег из-за сурового климата.

Однако существуют экскурсионные полеты над Антарктидой на вертолете. Вылететь можно из Новой Зеландии, Австралии, Чили и Аргентины. Правда, стоить такой полет будет несколько миллионов за человека.

Но Антарктида – далеко не единственное место, где не летают самолеты. Например, горы Тибета настолько высокие, что если самолет разгерметизируется, пилот не сможет снизить высоту для приемлемой.

На Северном полюсе повыше уровень радиации из-за этого искажаются показатели на навигационных приборах, поэтому летать тоже запрещено.