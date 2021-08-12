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Как теперь россияне могут получить визу в США

Анастасия Иванова
2 часа назад

С 12 мая 2021 года посольство США в Москве сократило число оказываемых консульских услуг: обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок прекращена. В списке доступных остаются только экстренные услуги для граждан США, выдача иммиграционных виз в случае истечения срока действия и в случае документально подтвержденных вопросов жизни и смерти, а также дипломатические визы. "Рамблер" расскажет, как теперь россияне могут получить визу в США.

Как теперь россияне могут получить визу в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Поскольку рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок приостановлено на неопределенный срок, россиянам предложили обращаться в посольства или консульства США за пределами страны.

Получение визы в другой стране можно совместить с запланированной поездкой, однако при этом важно проверить срок ожидания записи в выбранной стране на сайте Госдепа, а также какие коронавирусные ограничения там действуют. Или же можно целенаправленно отправиться за границу ради визы.

С оформлением документов россиянам по-прежнему могут помочь Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и прочие страны СНГ. Многие специалисты сообщают, что на данный момент основным для оформления американской визы направлением стал Казахстан. Однако там ожидание записи на собеседование теперь может занять несколько месяцев.

Также получить визу можно и в странах шенгенской зоны, но со многими Россия пока не возобновила авиасообщение или там действуют коронавирусные ограничения.

Заграница,Госдеп США,
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