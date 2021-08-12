С 12 мая 2021 года посольство США в Москве сократило число оказываемых консульских услуг: обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок прекращена. В списке доступных остаются только экстренные услуги для граждан США, выдача иммиграционных виз в случае истечения срока действия и в случае документально подтвержденных вопросов жизни и смерти, а также дипломатические визы. "Рамблер" расскажет, как теперь россияне могут получить визу в США.

Поскольку рассмотрение неиммигрантских виз для недипломатических поездок приостановлено на неопределенный срок, россиянам предложили обращаться в посольства или консульства США за пределами страны.

Получение визы в другой стране можно совместить с запланированной поездкой, однако при этом важно проверить срок ожидания записи в выбранной стране на сайте Госдепа, а также какие коронавирусные ограничения там действуют. Или же можно целенаправленно отправиться за границу ради визы.

С оформлением документов россиянам по-прежнему могут помочь Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия и прочие страны СНГ. Многие специалисты сообщают, что на данный момент основным для оформления американской визы направлением стал Казахстан. Однако там ожидание записи на собеседование теперь может занять несколько месяцев.