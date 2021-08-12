Цветное озеро в Бразилии привлекает туристов со всего мира

Любители кока-колы будут в восторге от уникальной природной лагуны в Бразилии. Необычное озеро темно-коричневого оттенка напоминает популярный газированный напиток, привлекая сотни туристов со всего мира. Вода, конечно, несладкая, но купаться в ней – одно удовольствие. Узнайте, почему озеро приобрело такой необычный цвет, из нашего материала. Когда-нибудь мечтали поплавать в озере кока-колы? У вас есть возможность сделать это, отправившись в Бразилию. Вода в уникальной лагуне в Риу-Гранди-ду-Норти впечатляет сходством с любимым напитком миллионов.

Вода в озере Араракуара точь-в-точь как сладкая газировка, только не содержит сахара и углекислоты. Она приобрела темно-карамельный оттенок благодаря высокой концентрации йода и железа в сочетании с пигментацией от тростника, растущего на берегах водоема.

Красивая лагуна расположена на южном побережье Риу-Гранди-ду-Норти. Это место – одна из самых популярных и необычных достопримечательностей штата. Сюда приезжает множество туристов со всего мира. Особенно экзотическое озеро, которое в народе носит название любимого напитка, нравится детям.

Летом вода в неглубоком водоеме становится очень теплой, поэтому сюда съезжаются туристы отдохнуть с семьей и покататься на лодках. Многие считают воду в лагуне целебной, благодаря насыщенной комбинации полезных элементов в ее составе.