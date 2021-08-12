Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Освежись! Необычное кока-кола озеро в Бразилии привлекает туристов со всего мира

BigPicture.ru
4 часа назад

Любители кока-колы будут в восторге от уникальной природной лагуны в Бразилии. Необычное озеро темно-коричневого оттенка напоминает популярный газированный напиток, привлекая сотни туристов со всего мира. Вода, конечно, несладкая, но купаться в ней – одно удовольствие. Узнайте, почему озеро приобрело такой необычный цвет, из нашего материала. Когда-нибудь мечтали поплавать в озере кока-колы? У вас есть возможность сделать это, отправившись в Бразилию. Вода в уникальной лагуне в Риу-Гранди-ду-Норти впечатляет сходством с любимым напитком миллионов.

Цветное озеро в Бразилии привлекает туристов со всего мира
Фото: BigPicture.ruBigPicture.ru

Вода в озере Араракуара точь-в-точь как сладкая газировка, только не содержит сахара и углекислоты. Она приобрела темно-карамельный оттенок благодаря высокой концентрации йода и железа в сочетании с пигментацией от тростника, растущего на берегах водоема.

Красивая лагуна расположена на южном побережье Риу-Гранди-ду-Норти. Это место – одна из самых популярных и необычных достопримечательностей штата. Сюда приезжает множество туристов со всего мира. Особенно экзотическое озеро, которое в народе носит название любимого напитка, нравится детям.

Летом вода в неглубоком водоеме становится очень теплой, поэтому сюда съезжаются туристы отдохнуть с семьей и покататься на лодках. Многие считают воду в лагуне целебной, благодаря насыщенной комбинации полезных элементов в ее составе.

Озеро «Кока-кола» – место, которое вы должны обязательно посетить, путешествуя по Риу-Гранди-ду-Норти. Поверьте, вы получите незабываемые впечатления.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители