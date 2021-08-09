10 мест, которые нельзя фотографировать

Многие туристы едут в красивые места не только для вдохновения и отдыха, но и чтобы сделать много-много кадров для соцсетей. "Рамблер" собрал достопримечательности, которые нельзя снимать совсем или частично — будьте аккуратней с фотографиями исподтишка.
Вопреки распространенному заблуждению, туристам в Северной Корее фотографировать можно, но осторожно. Например, нельзя снимать все, что связано с армией: военных, служебные пункты, технику. Статуи Ким Ир Сена или Ким Чен Ына должны попадать в кадр в полную величину и непременно в анфас. Рядом с памятниками нельзя корчить рожи, а руки должны лежать вдоль тела. Наконец, нельзя фотографировать людей на улице, внутреннее убранство музеев, а также зоны, не предназначенные для туристов.
Агентства, которые организовывают туры в знаменитый район, подчеркивают, что работницы стоят в витринах не для потехи окружающих, а для привлечения клиентов. Решение запретить съемку приняла администрация города, дабы защитить личную жизнь девушек. Кадр исподтишка может обернуться штрафом или иском.
По похожим причинам туристам запрещено фотографировать красочный район Гион, где проживают гейши и их ученицы. Ограничения ввели после жалоб самих гейш на туристов, которые лезли с камерами в личные владения женщин.
Некоторые места живописной пустыни считаются священными для местных племен. Их нельзя не только фотографировать, но рисовать.
Знаменитая белая мечеть — прежде всего мавзолей, построенный падишахом в память об умершей жене. Фотографировать внутреннее убранство строго запрещено, и за соблюдением правил следят охранники. А вот делать кадры снаружи вполне можно.
Долгое время права на кадры со знаменитой росписью потолка принадлежали японскому каналу Nippon, который финансировал ремонт церкви. Срок лицензии истек, а вот запрет остался. Кроме того, вспышки камер могут навредить хрупким фрескам.
Запрет на съемку введен по двум причинам: для защиты клиентов, которые могут тайно проводить вечера за автоматами, и также для охраны казино от мошенников и грабителей.
На подвесном стеклянном мосту запрещено использовать камеры и фотографировать — в основном ради безопасности самих туристов. Правда, местные гиды могут сделать кадр за вас: услуга обойдется примерно в $25.
Католический комплекс — не исторический памятник, а действующий храм, в котором проводят службы и литургии. Охранники внимательно следят за соблюдением запрета на фото, дабы камеры не мешали работе церкви. Администрация считает, что фотографирование нарушает царящую в аббатстве атмосферу.
Как и с Тадж-Махалом, съемка снаружи разрешена, а внутри — нет. Кроме того, сделать фото внутри проблематично: посетители не стоят и смотрят на вождя, а постоянно движутся в очереди.