10 мест, которые нельзя фотографировать

Многие туристы едут в красивые места не только для вдохновения и отдыха, но и чтобы сделать много-много кадров для соцсетей. "Рамблер" собрал достопримечательности, которые нельзя снимать совсем или частично — будьте аккуратней с фотографиями исподтишка.

Некоторые здания и люди в Северной Корее

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Вопреки распространенному заблуждению, туристам в Северной Корее фотографировать можно, но осторожно. Например, нельзя снимать все, что связано с армией: военных, служебные пункты, технику. Статуи Ким Ир Сена или Ким Чен Ына должны попадать в кадр в полную величину и непременно в анфас. Рядом с памятниками нельзя корчить рожи, а руки должны лежать вдоль тела. Наконец, нельзя фотографировать людей на улице, внутреннее убранство музеев, а также зоны, не предназначенные для туристов.

Квартал красных фонарей, Нидерланды

Агентства, которые организовывают туры в знаменитый район, подчеркивают, что работницы стоят в витринах не для потехи окружающих, а для привлечения клиентов. Решение запретить съемку приняла администрация города, дабы защитить личную жизнь девушек. Кадр исподтишка может обернуться штрафом или иском.

Район гейш в Киото, Япония

По похожим причинам туристам запрещено фотографировать красочный район Гион, где проживают гейши и их ученицы. Ограничения ввели после жалоб самих гейш на туристов, которые лезли с камерами в личные владения женщин.

Национальный парк Улуру — Ката-Тьюта, Австралия

Некоторые места живописной пустыни считаются священными для местных племен. Их нельзя не только фотографировать, но рисовать.

Тадж-Махал, Индия

Знаменитая белая мечеть — прежде всего мавзолей, построенный падишахом в память об умершей жене. Фотографировать внутреннее убранство строго запрещено, и за соблюдением правил следят охранники. А вот делать кадры снаружи вполне можно.

Сикстинская капелла, Ватикан

Долгое время права на кадры со знаменитой росписью потолка принадлежали японскому каналу Nippon, который финансировал ремонт церкви. Срок лицензии истек, а вот запрет остался. Кроме того, вспышки камер могут навредить хрупким фрескам.

Некоторые казино Лас-Вегаса, США

Запрет на съемку введен по двум причинам: для защиты клиентов, которые могут тайно проводить вечера за автоматами, и также для охраны казино от мошенников и грабителей.

Смотровая площадка Гранд-каньона, США

На подвесном стеклянном мосту запрещено использовать камеры и фотографировать — в основном ради безопасности самих туристов. Правда, местные гиды могут сделать кадр за вас: услуга обойдется примерно в $25.

Вестминстерское аббатство, Великобритания

Католический комплекс — не исторический памятник, а действующий храм, в котором проводят службы и литургии. Охранники внимательно следят за соблюдением запрета на фото, дабы камеры не мешали работе церкви. Администрация считает, что фотографирование нарушает царящую в аббатстве атмосферу.

Мавзолей Ленина, Россия