Библейская катастрофа: Греция в ловушке пожаров

Вслед за Турцией Греция также столкнулась с лесными пожарами. «Рамблер» собрал свежие фотографии природной катастрофы.

1/15 Вслед за Турцией Греция также столкнулась с лесными пожарами. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 В субботу вспыхнули сразу три крупных пожара. Два охватили юг Пелопоннеса. Третий пожар разделили остров Эвия напополам. Фото: globallookpress.com 3/15 Покрытые сосновыми лесами горные склоны в условиях сорокаградусной жары и сильного ветра становятся легкой добычей огня. Фото: globallookpress.com 4/15 Пригороды Афин сейчас покрыты пеплом, небо серое от дыма. Из северных районов Афин уже эвакуировали горожан. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 В окрестностях столицы некоторые жители пытаются самостоятельно сражаться с пожарами, хотя большинство людей вывезено. Фото: globallookpress.com 6/15 К северу от столицы страны Афин пожар достиг горы Парнита в национальном парке. Фото: globallookpress.com 7/15 Греки называют все происходящее катастрофой библейских масштабов. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 Десятки деревень выгорели дотла, от огня пострадали монастыри и храмы, туристов и местных жителей эвакуируют на паромах. Фото: globallookpress.com 9/15 Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил в Twitter-аккаунте, что власти страны попросили у России еще один самолет Бе-200 для тушения пожаров. Фото: globallookpress.com 10/15 Об истории своего спасения рассказала Олеся Монакина: «В темноте сидели на пляже, ждали. И - зарево стало ярче и двинулось в нашу сторону». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 Основатель турагентства «99 евро» прокомментировала ситуацию: «Увидеть Акрополь или храм Зевса в Афинах сейчас не получится». Фото: globallookpress.com 12/15 «Отказаться от путевки из-за пожаров без потери денег путешественникам сейчас не удастся». Фото: globallookpress.com 13/15 «Наши государственные органы (Роспотребнадзор, Ростуризм, МИД России) не объявили ситуацию в Греции опасной для российских туристов». Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 «Следовательно, вернуть путевку сейчас можно только в соответствии с условиями договора, то есть, согласно понесенным расходам». Фото: globallookpress.com 15/15 «В ситуации с Турцией некоторые туроператоры готовы изменить регион пребывания в пользу тех курортов, где нет пожаров. По Греции пока предложений нет». Фото: globallookpress.com

В субботу вспыхнули сразу три крупных пожара. Два охватили юг Пелопоннеса, в районе Олимпии и полуострова Мани. Третий пожар фактически разделили остров Эвия напополам. Об этом сообщает Associated Press. А на острове Эвбея было эвакуировано 1400 человек.

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Покрытые сосновыми лесами горные склоны в условиях сорокаградусной жары и сильного ветра становятся легкой добычей огня. К северу от столицы страны Афин пожар достиг горы Парнита в национальном парке. Пригороды Афин сейчас покрыты пеплом, небо серое от дыма. Из северных районов Афин уже эвакуировали горожан. В окрестностях столицы некоторые жители пытаются самостоятельно сражаться с пожарами, хотя большинство людей вывезено.

Греки называют все происходящее катастрофой библейских масштабов. Десятки деревень выгорели дотла, от огня пострадали монастыри и храмы, туристов и местных жителей эвакуируют на паромах. Монастырь святого Давида был едва не уничтожен огнем, но некоторые монахи отказались эвакуироваться и несколько дней поливали стены обители водой.

Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил в своем Twitter-аккаунте, что власти страны попросили у России еще один самолет Бе-200 для тушения пожаров. Об этом сообщает Lenta.ru.

Некоторых туристов вывезли буквально с пляжа, без вещей. Об истории своего спасения рассказала в Facebook россиянка Олеся Монакина:

«Сегодня днём мы увидели дым над ближайшими горами. Он все разрастался, и мы, собрав документы деньги и кинув в машину одеяла и воду уехали на пляж, допуская необходимость ночевать там. Вечером пришла новость о том, что сгорел до берега посёлок в 5 км от нас, и пламя движется на Лимны В темноте сидели на пляже, ждали. И - зарево стало ярче и двинулось в нашу сторону. Мы уехали в Эдипсос за 20 км... Мы удираем и из Эдипсоса ветер поменялся в нашу сторону, и здесь все меняется с ужасающей быстротой. На паромы огромные очереди, слава Богу вместо раз в 2 часа гонят каждые 20 минут - и это ещё не эвакуация! ПЦР тесты для посадки на паром отменены. Горит гора и монастырь неподалёку, где мы были несколько дней назад В воздухе уже гарь, дерущая горло. Страшно...Мы без вещей, только документы деньги, гаджеты и то, что на себе. Дети в кроксах, мама во вьетнамках...Домой летим без чемоданов».

Основатель туристического агентства «99 евро» Татьяна Сапронова специально для «Рамблера» прокомментировала ситуацию в Греции:

«Греция — одно из самых популярных европейский направлений в этом сезоне. С отменой квот на количество въезжающих туристов поток желающих отдохнуть на греческом побережье и на островах резко возрос. В Греции достаточно длинный пляжный сезон, поэтому мы планируем отправлять туда туристов вплоть до октября точно. Россияне любят Грецию за отличное чистейшее море, дружелюбие местных жителей, вкусную еду и вино, хорошее соотношение цены и качества. В стране немало и пляжных локаций для расслабленного отпуска, и достопримечательностей для культурного досуга.

Действительно, в стране сейчас разразились достаточно сильные пожары, связанные с аномальной жарой в этом регионе. Последний раз такие высокие температуры в Греции были зафиксированы в 1987 году. Тем не менее, основные очаги пожаров находятся вдалеке от тех курортов, которые любят российские туристы.

Основные пожары локализованы рядом с Афинами, огонь подбирается к историческим памятникам, что очень волнует местные власти. Небольшие пожары есть и на острове Эвбея. Также серьезные пожары сейчас на острове Пелопоннес, по данным греческих СМИ, там эвакуируют местных жителей и отели, но Ростуризм не сообщает о проблемах у российских туристов. Наши соотечественники в Греции предпочитают отдыхать на островах Корфу, Крит, Родос, там пожаров пока нет и не ожидается, поэтому ситуация с туризмом там стабильна. Пожар был зафиксирован на Родосе на прошлой неделе, но сейчас ситуация нормализовалась. Тем не менее, туристам придется учитывать ситуацию с пожарами при планировании экскурсий в материковой части. Увидеть Акрополь или храм Зевса в Афинах сейчас не получится.