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Ауровиль: как устроен город-утопия в Индии

Анна Арсеньева
2 часа назад

В 1968 году на юге Индии появился город Ауровиль. Его основала француженка Мирра Альфасса, которая хотела создать интернациональное общество людей вне политики и религии. Сейчас в Ауровиле живут 2,5 тысячи человек из 49 стран. Как устроен город-утопия - в материале "Рамблера".

Ауровиль: как устроен город-утопия в Индии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ауровиль стремится стать всемирным городом, в котором люди всех стран могли бы жить в мире и гармонии, выше любых религиозных, политических и национальных различий. Цель Ауровиля — реализовать человеческое единство", - так написано в манифесте Ауровиля 1968 года.

Ауровиль развивается под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке правительства Индии. В центре города стоит огромный золотой купол Матримандир. В нем проходят занятия йогой и медитацией. В Ауровиле есть несколько районов: международный, культурный, промышленный и жилой.

В Ауровиль могут приехать люди из любых стран. Однако в городе есть определенные правила. Например, все члены общины обязаны каждый день, включая воскресенье, работать как минимум по пять часов. Кроме того, ни у кого из жителей нет частной собственности.

Для управления городом избираются Рабочий комитет и Совет Ауровиля. Они занимаются решением административных вопросов. Все проблемы обсуждаются на Ассамблее, где любой житель может высказать свое мнение.

Заграница,ЮНЕСКО,
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