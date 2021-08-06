«Бесконечный рынок»: россиянин — про Бодрум

Российский турист вернулся в Бодрум спустя 20 лет после последней поездки в Турцию и рассказал, что изменилось на курорте за это время. "Рамблер" делится его историей.

По словам путешественника, он семьей 20 лет не ездил в Турцию, но когда другие страны стали недоступны для поездок, они решили снова вернуться в Бодрум. Туристы купили билеты на прямой рейс из Москвы, но турецкая авиакомпания изменила его на рейс с пересадкой в Стамбуле.

"Но это нас не испугало, тем более, что международный аэропорт Стамбула сам по себе прекрасен", - поделился россиянин.

Он заметил, что за время, пока их не было, Бодрум сильно застроили:

"За 20 лет многое изменилось. Полуостров почти полностью застроен, особенно побережье. Застроен настолько, что у меня даже ни разу не поднялась рука вытащить зеркалку из рюкзака. Я совсем не профессиональный фотограф, но фотографировать люблю. Найти уединенные бухты практически невозможно [...] Следы древних цивилизаций надежно спрятаны под нагромождением однотипных белых бетонных домиков (это не упрек, просто констатация факта)".

Туристы не ходили на городские пляжи, а выбирали частые, наиболее отдаленные от городской черты. Самое лучшее место для купания, по мнению путешественника, находится в Битезе:

"Но не городской пляж, а мыс к западу (по правую руку) от поселка. Там череда частных пляжей. Они расположены на каменистых склонах на удобных платформах. Дно каменистое. Вода прозрачнейшая. Достаточно глубоко".

Также россиянин поделился впечатлениями о самом городе: