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«Толпы везде»: туристка рассказала про отдых в Италии

Анна Арсеньева
1 час назад

Российская туристка съездила на отдых в Доломитовые Альпы в Италии и поделилась своими впечатлениями от поездки. "Рамблер" делится историей путешественницы.

«Толпы везде»: туристка — про отдых в Италии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Туристка пробыла в Доломитовых Альпах девять дней, с 26 июля по 3 августа, и посетила несколько мест: Валь-Гардена, Валь-ди-Фасса и Фунес. По ее словам, в пик сезона там очень много людей:

"Даты поездки пришлись на пик сезона. Не имея опыта поездок в регион в доковидные годы, не могу со всей уверенностью говорить о том, в какую сторону отличалось и отличалось ли вообще количество туристов. Но толпы были везде. Кемпинги стояли с заполненностью где-то 95%".

На маршрутах в основном были немцы и итальянцы. Людей из России путешественница встретила только один раз.

"Бизнесы открыты. Рестораны под завязку. Единственные обнаруженные отличия: 1. маски на официантах (посетители без масок). 2. обязательные маски в общественном транспорте, включая фуникулеры. К использованию разрешены только хирургические, тканевые не пройдут. На всех фуникулерах висят таблички, что заполняемость 50% или столько-то человек. На практике, никто не считает", - рассказала россиянка.

Кроме того, по ее мнению, туристическая отрасль в Италии почти восстановилась на фоне пандемии коронавируса.

"На мой взгляд, туристический рынок в регионе почти восстановился. Бизнесы и транспорт работают без осечек. Что будет дальше - никто не знает, Дельта, рост случаев и тд и тп".

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