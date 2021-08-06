«Толпы везде»: туристка — про отдых в Италии

Российская туристка съездила на отдых в Доломитовые Альпы в Италии и поделилась своими впечатлениями от поездки. "Рамблер" делится историей путешественницы.

Туристка пробыла в Доломитовых Альпах девять дней, с 26 июля по 3 августа, и посетила несколько мест: Валь-Гардена, Валь-ди-Фасса и Фунес. По ее словам, в пик сезона там очень много людей:

"Даты поездки пришлись на пик сезона. Не имея опыта поездок в регион в доковидные годы, не могу со всей уверенностью говорить о том, в какую сторону отличалось и отличалось ли вообще количество туристов. Но толпы были везде. Кемпинги стояли с заполненностью где-то 95%".

На маршрутах в основном были немцы и итальянцы. Людей из России путешественница встретила только один раз.

"Бизнесы открыты. Рестораны под завязку. Единственные обнаруженные отличия: 1. маски на официантах (посетители без масок). 2. обязательные маски в общественном транспорте, включая фуникулеры. К использованию разрешены только хирургические, тканевые не пройдут. На всех фуникулерах висят таблички, что заполняемость 50% или столько-то человек. На практике, никто не считает", - рассказала россиянка.

Кроме того, по ее мнению, туристическая отрасль в Италии почти восстановилась на фоне пандемии коронавируса.