Срочно в отпуск: куда лететь и какие документы готовить

В пандемию коронавируса выбирать, куда отправиться в отпуск, приходится тщательнее. Не так много открытых направлений и условия допуска туристов могут существенно отличаться. Подробнее о том, какие нужны документы по каждой из стран, в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Турция

Видео дня

Вылеты осуществляются из Москвы и регионов.

Для въезда нужно выбрать один из вариантов и предоставить соответствующие документы:

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа

Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации

Экспресс-тест на антигены (не то же самое, что тест на антитела), делается за 48 часов до прибытия

Помимо этого понадобится:

HES-код — специальная форма, которую нужно иметь с собой при регистрации на рейс и при передвижении по стране (даже в магазин), в распечатанном или электронном виде.

Детям до 6 лет отдельные тесты и справки не нужны.

Для переболевших, но не вакцинированных туристов решается вопрос о справке о выздоровлении (за период не старше 6 месяцев) вместо ПЦР. Но в настоящее время форма данной справки не утверждена, и туроператоры ее не принимают.

Кипр

Вылеты осуществляются из Москвы и регионов.

Для въезда понадобится:

Кипрская про-виза, для россиян бесплатно онлайн

Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")

Или отрицательный ПЦР, сделанный за 72 часа, в таком случае будет нужен еще один тест по прилету на Кипр за свой счет (приблизительная стоимость 15-20 евро).

Греция (Афины, Салоники, Крит, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос)

Вылеты осуществляются из Москвы и некоторых регионов.

Для въезда понадобится:

Шенгенская виза, сделать можно в визовых центрах Греции

QR-код, подтверждающий заполнение специальной онлайн формы PLF (формуляр местонахождения пассажира) в электронном или распечатанном виде за 24 часа до прибытия в страну.

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа

Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V", "Эпивак", "Ковивак").

Или справка о перенесенном заболевании и выздоровлении (действительна от 2 до 9 месяцев с даты, указанной в ней, принимается и на русском языке).

По прилету в Грецию — еще один бесплатный ПЦР для всех, не зависимо от наличия вакцинации (берут выборочно). В случае положительного результата туристов отправляют в специальный карантинный отель для госпитализации. Все расходы на это полностью берет на себя Греция.

Египет

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх одобрены.

Для въезда понадобится:

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа (оригинал с печатью или qr кодом)

Или сертификат о вакцинации

Помимо вышеперечисленных стран, существуют государства, которые требуют обязательный ПЦР вне зависимости от того, была ли сделана вакцинация. Это Мальдивы, ОАЭ, Куба, Сейшелы и Сербия.

Хорватия

Для въезда понадобится:

Хорватская или шенгенская виза

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа

Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации

Болгария

Регулярные рейсы.

Для въезда понадобится: Болгарская или шенгенская виза. Также пускают с национальной визой Румынии, Хорватии или Кипра (не про-виза).

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа

Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")

Или экспресс-тест на антигены

Армения

Регулярные рейсы. Виза и загранпаспорт не нужны.

Для въезда понадобится:

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа

Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")

Венесуэла

Регулярные рейсы из Москвы в Каракас и чартеры на остров Маргарита.

Для въезда понадобится:

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 24 часа

Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации

По прилету в Венесуэлу — еще один ПЦР для всех, не зависимо от вакцинации. Платно, за свой счет - приблизительно 20 долларов.

Иордания

Только регулярные рейсы.

Для въезда понадобится:

Виза по прибытии

Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа для всех, включая привитых

Страховка с покрытием COVID-19

Еще один ПЦР по прилету (кроме привитых) за свой счет

Электронная декларация здоровья и QR-код.

Венгрия

Регулярный рейс Аэрофлота и лоукостерWizzAir. С 27.07 страна открыта для россиян с туристическими целями.

Для въезда понадобится:

Виза шенген

Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации

Неривитым туристам — отрицательный ПЦР и обязательный 10-дневный карантин за свой счет.

Бахрейн

Вылеты из Москвы.

Для въезда понадобится:

Отрицательный тест ПЦР

Еще один тест по прилету (за свой счет, около 110 долларов)

Еще два теста через 5 и 10 дней (тоже платные).

Обязательна установка приложения COVID-19 – BE AWARE BAHRAIN. Вакцину "Спутник V" страна пока не признает.

Для всех стран, кроме Армении, справки и тесты принимаются исключительно на английском языке.

Страны, пускающие без тестов, справок и вакцин:

Доминикана

Прямые чартеры из Москвы. Справки, тесты и вакцины не нужны, по прилету выборочное тестирование некоторых пассажиров быстрым дыхательным тестом (кроме вакцинированных при предъявлении справки).

Мексика

Прямые чартеры из Москвы.

Албания

Прямые чартеры из Москвы.

Абхазия

Прямые чартеры и регулярные рейсы до Адлера. Тесты и загранпаспорт не нужны.