Срочно в отпуск: куда лететь и какие документы готовить

В пандемию коронавируса выбирать, куда отправиться в отпуск, приходится тщательнее. Не так много открытых направлений и условия допуска туристов могут существенно отличаться. Подробнее о том, какие нужны документы по каждой из стран, в материале "Рамблера".
Турция
Вылеты осуществляются из Москвы и регионов.
Для въезда нужно выбрать один из вариантов и предоставить соответствующие документы:
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа
- Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации
- Экспресс-тест на антигены (не то же самое, что тест на антитела), делается за 48 часов до прибытия
Помимо этого понадобится:
HES-код — специальная форма, которую нужно иметь с собой при регистрации на рейс и при передвижении по стране (даже в магазин), в распечатанном или электронном виде.
Детям до 6 лет отдельные тесты и справки не нужны.
Для переболевших, но не вакцинированных туристов решается вопрос о справке о выздоровлении (за период не старше 6 месяцев) вместо ПЦР. Но в настоящее время форма данной справки не утверждена, и туроператоры ее не принимают.
Кипр
Вылеты осуществляются из Москвы и регионов.
- Кипрская про-виза, для россиян бесплатно онлайн
- Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")
- Или отрицательный ПЦР, сделанный за 72 часа, в таком случае будет нужен еще один тест по прилету на Кипр за свой счет (приблизительная стоимость 15-20 евро).
Греция (Афины, Салоники, Крит, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос)
Вылеты осуществляются из Москвы и некоторых регионов.
- Шенгенская виза, сделать можно в визовых центрах Греции
- QR-код, подтверждающий заполнение специальной онлайн формы PLF (формуляр местонахождения пассажира) в электронном или распечатанном виде за 24 часа до прибытия в страну.
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа
- Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V", "Эпивак", "Ковивак").
- Или справка о перенесенном заболевании и выздоровлении (действительна от 2 до 9 месяцев с даты, указанной в ней, принимается и на русском языке).
- По прилету в Грецию — еще один бесплатный ПЦР для всех, не зависимо от наличия вакцинации (берут выборочно). В случае положительного результата туристов отправляют в специальный карантинный отель для госпитализации. Все расходы на это полностью берет на себя Греция.
Египет
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх одобрены.
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа (оригинал с печатью или qr кодом)
- Или сертификат о вакцинации
Помимо вышеперечисленных стран, существуют государства, которые требуют обязательный ПЦР вне зависимости от того, была ли сделана вакцинация. Это Мальдивы, ОАЭ, Куба, Сейшелы и Сербия.
Хорватия
- Хорватская или шенгенская виза
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа
- Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации
Болгария
Для въезда понадобится:
- Болгарская или шенгенская виза. Также пускают с национальной визой Румынии, Хорватии или Кипра (не про-виза).
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа
- Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")
- Или экспресс-тест на антигены
Армения
Регулярные рейсы. Виза и загранпаспорт не нужны.
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа
- Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (котируется "Спутник V")
Венесуэла
Регулярные рейсы из Москвы в Каракас и чартеры на остров Маргарита.
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 24 часа
- Или документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации
- По прилету в Венесуэлу — еще один ПЦР для всех, не зависимо от вакцинации. Платно, за свой счет - приблизительно 20 долларов.
Иордания
- Виза по прибытии
- Отрицательный тест ПЦР, сделанный максимум за 72 часа для всех, включая привитых
- Страховка с покрытием COVID-19
- Еще один ПЦР по прилету (кроме привитых) за свой счет
- Электронная декларация здоровья и QR-код.
Венгрия
Регулярный рейс Аэрофлота и лоукостерWizzAir. С 27.07 страна открыта для россиян с туристическими целями.
- Виза шенген
- Документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации
- Неривитым туристам — отрицательный ПЦР и обязательный 10-дневный карантин за свой счет.
Бахрейн
- Отрицательный тест ПЦР
- Еще один тест по прилету (за свой счет, около 110 долларов)
- Еще два теста через 5 и 10 дней (тоже платные).
- Обязательна установка приложения COVID-19 – BE AWARE BAHRAIN. Вакцину "Спутник V" страна пока не признает.
Для всех стран, кроме Армении, справки и тесты принимаются исключительно на английском языке.
Страны, пускающие без тестов, справок и вакцин:
Доминикана
Прямые чартеры из Москвы. Справки, тесты и вакцины не нужны, по прилету выборочное тестирование некоторых пассажиров быстрым дыхательным тестом (кроме вакцинированных при предъявлении справки).
Мексика
Прямые чартеры из Москвы.
Албания
Прямые чартеры из Москвы.
Абхазия
Прямые чартеры и регулярные рейсы до Адлера. Тесты и загранпаспорт не нужны.
Вся информация действительна по состоянию на 6 августа 2021 года.